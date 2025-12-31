Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

31.12.2025 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 31 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

31 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:28:27 -.-  3.3  3.1   CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)       

07:36:53 -.-  1.7  -.-   HISARCIK-DARENDE (MALATYA)                       

07:34:01 -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:26:32 -.-  1.3  -.-   KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:20:11 -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:16:26 -.-  1.2  -.-   CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:13:20 -.-  1.7  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:15:02 -.-  3.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:59:04 -.-  1.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

04:25:16 -.-  1.5  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:53:03 -.-  1.3  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                     

03:45:41 -.-  1.9  -.-   KUYUCAK-MECITOZU (CORUM)                         

03:44:45 -.-  1.4  -.-   ALTINDERE-(DENIZLI)                              

03:25:34 -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:12:53 -.-  1.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                         

02:58:10 -.-  1.4  -.-   KOCASINAN (KAYSERI)                              

02:49:39 -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:46:27 -.-  2.7  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

02:25:49 -.-  1.5  -.-   CAYBASI-GENC (BINGOL)                            

02:23:07 -.-  1.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                

01:21:39 -.-  1.6  -.-   PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)                      

01:20:49 -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          

01:15:38 -.-  2.5  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:57:25 -.-  1.4  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                           

00:37:33 -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:28:14 -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

00:16:57 -.-  2.1  -.-   AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)                        

00:04:05 -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:01:24 -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

00:00:48 -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

İlgili Konular: #Son depremler listesi #deprem mi oldu