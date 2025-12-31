Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 31 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
31 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:28:27 -.- 3.3 3.1 CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)
07:36:53 -.- 1.7 -.- HISARCIK-DARENDE (MALATYA)
07:34:01 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:26:32 -.- 1.3 -.- KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:20:11 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:16:26 -.- 1.2 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:13:20 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
05:15:02 -.- 3.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:59:04 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
04:25:16 -.- 1.5 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:53:03 -.- 1.3 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
03:45:41 -.- 1.9 -.- KUYUCAK-MECITOZU (CORUM)
03:44:45 -.- 1.4 -.- ALTINDERE-(DENIZLI)
03:25:34 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:12:53 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
02:58:10 -.- 1.4 -.- KOCASINAN (KAYSERI)
02:49:39 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:46:27 -.- 2.7 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:25:49 -.- 1.5 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL)
02:23:07 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
01:21:39 -.- 1.6 -.- PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)
01:20:49 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:15:38 -.- 2.5 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:57:25 -.- 1.4 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
00:37:33 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:28:14 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:16:57 -.- 2.1 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)
00:04:05 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:01:24 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
00:00:48 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)