Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 4 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.05 08:59:18 -.- 2.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.05 08:50:52 -.- 1.5 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)

2025.12.05 08:46:32 -.- 1.7 -.- MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)

2025.12.05 08:06:33 -.- 2.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2025.12.05 07:25:32 -.- 2.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)

2025.12.05 07:15:10 -.- 1.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.05 07:14:19 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)