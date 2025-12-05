Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.12.2025 09:27:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.05 08:59:18   -.-  2.8  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.12.05 08:50:52  -.-  1.5  -.-   BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                    

2025.12.05 08:46:32   -.-  1.7  -.-   MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)                     

2025.12.05 08:06:33  -.-  2.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                         

2025.12.05 07:25:32  -.-  2.3  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                       

2025.12.05 07:15:10  -.-  1.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.12.05 07:14:19  -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

