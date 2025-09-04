İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
4 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:04:30 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:42:25 -.- 1.2 -.- KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (08:42:25)
07:57:14 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:53:37 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:08:09 -.- 2.1 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:06:55 -.- 1.5 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
06:59:17 -.- 3.4 3.2 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:58:21 -.- 3.5 3.3 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:55:08 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:49:59 -.- 2.7 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:41:31 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:33:39 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:21:51 -.- 3.6 3.4 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:19:54 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:18:55 -.- 1.3 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
06:17:57 -.- 1.9 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
06:10:22 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:08:05 -.- 2.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:04 -.- 1.6 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
06:03:59 -.- 2.0 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
05:48:46 -.- 3.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:34:18 -.- 2.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:30:29 -.- 4.4 4.4 SURIYE
04:58:01 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:56:26 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:26:02 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
04:24:28 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:41 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:17:32 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:30 -.- 3.3 3.2 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:39:52 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:33:36 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:31:11 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:25:06 -.- 1.6 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
03:21:16 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:06 -.- 1.2 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
02:49:02 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:24:08 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:15 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:10:32 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:25 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:13 -.- 1.5 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
02:07:19 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:40:30 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:31:57 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:13:35 -.- 1.7 -.- BOLMEKAYA-BULDAN (DENIZLI)
01:09:12 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:45:17 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:44:30 -.- 2.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:38:10 -.- 1.6 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:26:23 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:20:28 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:13:07 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:02:05 -.- 1.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:00:15 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)