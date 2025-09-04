Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.09.2025 09:27:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:04:30 -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)   

08:42:25 -.-  1.2  -.-   KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR)                   REVIZE01   (08:42:25)

07:57:14 -.-  2.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)       

07:53:37 -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)      

07:08:09 -.-  2.1  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)   

07:06:55 -.-  1.5  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)         

06:59:17 -.-  3.4  3.2   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)    

06:58:21 -.-  3.5  3.3   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)    

06:55:08 -.-  2.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)      

06:49:59 -.-  2.7  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

06:41:31 -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)      

06:33:39 -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)    

06:21:51 -.-  3.6  3.4   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

06:19:54 -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)    

06:18:55 -.-  1.3  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)        

06:17:57 -.-  1.9  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)        

06:10:22 -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)    

06:08:05 -.-  2.1  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

06:07:04 -.-  1.6  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)           

06:03:59 -.-  2.0  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)       

05:48:46 -.-  3.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)      

05:34:18 -.-  2.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)       

05:30:29 -.-  4.4  4.4   SURIYE                           

04:58:01 -.-  1.7  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)       

04:56:26 -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)       

04:26:02 -.-  1.3  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)    

04:24:28 -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)   

04:19:41 -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)   

04:17:32 -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)   

03:40:30 -.-  3.3  3.2   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)       

03:39:52 -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)       

03:33:36 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:31:11 -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)      

03:25:06 -.-  1.6  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)    

03:21:16  -.-  2.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)      

02:53:06 -.-  1.2  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)     

02:49:02 -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)       

02:24:08 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)   

02:18:15 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)   

02:10:32 -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)    

02:09:25 -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)   

02:09:13 -.-  1.5  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)    

02:07:19 -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)     

01:40:30 -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)    

01:31:57 -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)     

01:13:35 -.-  1.7  -.-   BOLMEKAYA-BULDAN (DENIZLI)       

01:09:12 -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)   

00:45:17 -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)    

00:44:30  -.-  2.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)       

00:38:10 -.-  1.6  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)    

00:26:23 -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)    

00:20:28  -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)   

00:13:07 -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)       

00:02:05 -.-  1.8  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

00:00:15 -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)   

