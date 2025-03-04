Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 4 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Mart'ta meydana gelen depremler...

4 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:57:53    -.-  3.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

08:28:57   -.-  1.8  -.-   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)         

06:38:55   -.-  2.0  -.-   ILIKAYNAK-(VAN)                                   

06:30:23    -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

06:07:28   -.-  1.5  -.-   ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                      

05:56:42    -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

05:53:10    -.-  1.8  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   

05:04:38    -.-  2.8  -.-   ALATEPE-(BINGOL)                                  

04:35:28    -.-  1.8  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

04:00:05     -.-  1.2  -.-   DOGAN-(AYDIN)                                     

03:43:28   -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)      


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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