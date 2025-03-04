Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 4 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Mart'ta meydana gelen depremler...
4 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:57:53 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
08:28:57 -.- 1.8 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
06:38:55 -.- 2.0 -.- ILIKAYNAK-(VAN)
06:30:23 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06:07:28 -.- 1.5 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)
05:56:42 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
05:53:10 -.- 1.8 -.- MUDANYA (BURSA)
05:04:38 -.- 2.8 -.- ALATEPE-(BINGOL)
04:35:28 -.- 1.8 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:00:05 -.- 1.2 -.- DOGAN-(AYDIN)
03:43:28 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
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