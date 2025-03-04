Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:20

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Mart'ta meydana gelen depremler...

4 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:57:53 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

08:28:57 -.- 1.8 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)

06:38:55 -.- 2.0 -.- ILIKAYNAK-(VAN)

06:30:23 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

06:07:28 -.- 1.5 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)

05:56:42 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

05:53:10 -.- 1.8 -.- MUDANYA (BURSA)

05:04:38 -.- 2.8 -.- ALATEPE-(BINGOL)

04:35:28 -.- 1.8 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:00:05 -.- 1.2 -.- DOGAN-(AYDIN)

03:43:28 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)