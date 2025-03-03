Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Mart'ta meydana gelen depremler...

3 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:01:06 -.- 3.6 3.5 MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

08:49:26 -.- 2.8 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)

08:32:17 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:31:37 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

08:09:08 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

06:19:33 -.- 1.5 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)

06:00:47 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

05:31:31 -.- 2.9 -.- KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)

04:41:25 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

03:57:09 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

03:45:30 -.- 1.8 -.- IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)

03:09:12 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

02:37:49 -.- 1.7 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

02:34:52 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

02:14:39 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

02:06:33 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

02:04:25 -.- 1.5 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)

01:57:50 -.- 1.4 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)