Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 3 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Mart'ta meydana gelen depremler...
3 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:01:06 -.- 3.6 3.5 MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
08:49:26 -.- 2.8 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
08:32:17 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:31:37 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
08:09:08 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
06:19:33 -.- 1.5 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
06:00:47 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
05:31:31 -.- 2.9 -.- KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)
04:41:25 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:57:09 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
03:45:30 -.- 1.8 -.- IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
03:09:12 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
02:37:49 -.- 1.7 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
02:34:52 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
02:14:39 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
02:06:33 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
02:04:25 -.- 1.5 -.- MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)
01:57:50 -.- 1.4 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
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