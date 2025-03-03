Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 3 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Mart'ta meydana gelen depremler...

3 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:01:06   -.-  3.6  3.5   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)              

08:49:26   -.-  2.8  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                           

08:32:17    -.-  2.1  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

08:31:37     -.-  1.7  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                       

08:09:08   -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

06:19:33   -.-  1.5  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)             

06:00:47     -.-  1.5  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                

05:31:31   -.-  2.9  -.-   KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)                         

04:41:25   -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                       

03:57:09    -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

03:45:30   -.-  1.8  -.-   IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                   

03:09:12    -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                          

02:37:49    -.-  1.7  -.-   AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)                        

02:34:52   -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                       

02:14:39      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                       

02:06:33   -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          

02:04:25   -.-  1.5  -.-   MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)                            

01:57:50   -.-  1.4  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                     


Etiketler: #3 mart #deprem #Son depremler

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