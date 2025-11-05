Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 09:24:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:12:22  39.1918   28.1542        9.0      -.-  3.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

09:09:55  39.1612   28.2653       14.0      -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:55:29  39.1603   28.1383       10.2      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

08:50:13  39.1078   28.3158       11.7      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

08:41:43  39.2087   28.1603        8.2      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:25:38  39.0630   28.1588       15.8      -.-  1.4  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                       

08:18:19  39.1955   28.1842       22.0      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:03:40  39.1945   28.1925        8.8      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

07:58:26  39.1743   28.1785       12.4      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:57:56  39.1690   28.1950       12.4      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:42:04  39.1623   28.3213       16.3      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:38:20  39.2293   28.1870       14.3      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                           

07:34:33  39.1783   28.2845       17.6      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:28:51  39.1722   28.2450       11.4      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

07:25:36  39.1835   28.2403       15.9      -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:21:45  39.1758   28.1237       14.9      -.-  3.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:54:02  39.2065   28.1168        8.1      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:36:02  39.1763   28.2892       16.2      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:31:28  39.2335   28.1457        6.9      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:26:46  39.2152   28.1205       13.4      -.-  1.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:19:30  39.2162   28.1758       13.9      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:14:22  38.5193   28.3035       11.5      -.-  1.6  -.-   YESILOVA-SALIHLI (MANISA)                      

06:10:05  37.4092   37.1662        5.4      -.-  1.3  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

05:51:41  39.1818   28.2300       14.6      -.-  2.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:40:48  39.0993   28.2765       13.0      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:40:32  39.1740   28.2068       14.4      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:36:09  39.1703   28.2783       13.3      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:33:21  38.0885   38.2920        9.2      -.-  1.1  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                   

05:29:56  39.1767   28.3335       17.3      -.-  1.8  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:22:45  39.1945   41.9660        5.0      -.-  1.7  -.-   AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS)                       

04:57:01  39.2407   29.0245       14.2      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                      

04:54:55  39.1558   28.2530       14.2      -.-  2.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:53:55  39.0943   28.1610       12.1      -.-  1.8  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:43:42  39.2105   28.1747        8.1      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:39:42  39.1447   28.1395       13.9      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:30:32  39.1362   28.3020       14.6      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:14:56  39.1547   28.2573       14.9      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:12:07  35.3608   27.6033       14.3      -.-  2.6  2.6   AKDENIZ                                        

04:04:51  39.1903   28.1178       12.3      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:54:25  39.1745   28.1723       11.9      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:50:06  39.1288   28.3207       13.1      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:48:43  36.0305   35.8770        8.6      -.-  1.7  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                        

03:48:22  39.1652   28.0998       10.1      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:41:27  39.1630   28.3007       14.6      -.-  2.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:26:42  39.8715   33.2755        2.0      -.-  1.2  -.-   EDIGE-ELMADAG (ANKARA)                         

03:21:24  39.1943   28.2878       19.2      -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:16:13  39.1812   28.1612       20.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:13:06  39.1397   28.2715       15.7      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:10:17  39.1937   28.1175       14.0      -.-  2.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:08:22  39.0675   25.9648       13.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)              

03:04:42  39.2152   28.1652       19.1      -.-  3.6  3.4   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

02:39:06  39.1933   28.2893       12.5      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:22:34  39.1575   28.2267       10.6      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

02:19:52  39.1778   28.2435        9.8      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

02:18:39  39.1722   28.2375       12.4      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

02:15:27  39.1743   28.2590       18.4      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:59:48  37.8452   26.8510        5.4      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                       

01:48:49  36.5473   25.5495        6.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                     

01:35:17  39.2328   29.0020       11.1      -.-  2.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

01:33:03  39.1650   28.3822       15.7      -.-  1.3  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:29:33  39.1417   28.2958       21.8      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:14:19  36.0223   25.4377       10.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                     

01:10:25  39.2197   28.1082       11.4      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:07:32  39.1933   28.1908       16.2      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

00:50:38  39.7962   25.4860       14.3      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                     

00:48:34  39.2178   28.2340       12.3      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

