Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 5 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
5 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:12:22 39.1918 28.1542 9.0 -.- 3.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:09:55 39.1612 28.2653 14.0 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:55:29 39.1603 28.1383 10.2 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:50:13 39.1078 28.3158 11.7 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:41:43 39.2087 28.1603 8.2 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:25:38 39.0630 28.1588 15.8 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
08:18:19 39.1955 28.1842 22.0 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:03:40 39.1945 28.1925 8.8 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:58:26 39.1743 28.1785 12.4 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:57:56 39.1690 28.1950 12.4 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:42:04 39.1623 28.3213 16.3 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:38:20 39.2293 28.1870 14.3 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
07:34:33 39.1783 28.2845 17.6 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:28:51 39.1722 28.2450 11.4 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:25:36 39.1835 28.2403 15.9 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:21:45 39.1758 28.1237 14.9 -.- 3.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:54:02 39.2065 28.1168 8.1 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:36:02 39.1763 28.2892 16.2 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:31:28 39.2335 28.1457 6.9 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:46 39.2152 28.1205 13.4 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:19:30 39.2162 28.1758 13.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:14:22 38.5193 28.3035 11.5 -.- 1.6 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
06:10:05 37.4092 37.1662 5.4 -.- 1.3 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
05:51:41 39.1818 28.2300 14.6 -.- 2.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:40:48 39.0993 28.2765 13.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:40:32 39.1740 28.2068 14.4 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:36:09 39.1703 28.2783 13.3 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:33:21 38.0885 38.2920 9.2 -.- 1.1 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:29:56 39.1767 28.3335 17.3 -.- 1.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:45 39.1945 41.9660 5.0 -.- 1.7 -.- AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS)
04:57:01 39.2407 29.0245 14.2 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:54:55 39.1558 28.2530 14.2 -.- 2.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:55 39.0943 28.1610 12.1 -.- 1.8 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:43:42 39.2105 28.1747 8.1 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:39:42 39.1447 28.1395 13.9 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:30:32 39.1362 28.3020 14.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:14:56 39.1547 28.2573 14.9 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:12:07 35.3608 27.6033 14.3 -.- 2.6 2.6 AKDENIZ
04:04:51 39.1903 28.1178 12.3 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:25 39.1745 28.1723 11.9 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:50:06 39.1288 28.3207 13.1 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:48:43 36.0305 35.8770 8.6 -.- 1.7 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
03:48:22 39.1652 28.0998 10.1 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:27 39.1630 28.3007 14.6 -.- 2.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:26:42 39.8715 33.2755 2.0 -.- 1.2 -.- EDIGE-ELMADAG (ANKARA)
03:21:24 39.1943 28.2878 19.2 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:13 39.1812 28.1612 20.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:13:06 39.1397 28.2715 15.7 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:17 39.1937 28.1175 14.0 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:08:22 39.0675 25.9648 13.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
03:04:42 39.2152 28.1652 19.1 -.- 3.6 3.4 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:39:06 39.1933 28.2893 12.5 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:22:34 39.1575 28.2267 10.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:19:52 39.1778 28.2435 9.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:39 39.1722 28.2375 12.4 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:27 39.1743 28.2590 18.4 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:48 37.8452 26.8510 5.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:48:49 36.5473 25.5495 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
01:35:17 39.2328 29.0020 11.1 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:33:03 39.1650 28.3822 15.7 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:33 39.1417 28.2958 21.8 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:14:19 36.0223 25.4377 10.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
01:10:25 39.2197 28.1082 11.4 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:07:32 39.1933 28.1908 16.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:38 39.7962 25.4860 14.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
00:48:34 39.2178 28.2340 12.3 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)