Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.07.2026 08:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Temmuz 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

207:59:07  36.9637   28.9943        9.3      -.-  1.9  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            

206:14:37  36.9652   28.9710       26.2      -.-  1.3  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          

206:02:11  40.8778   31.8762        4.7      -.-  1.9  -.-   KAYABASI-MENGEN (BOLU)                            

205:54:38  37.0863   28.9922        5.1      -.-  1.4  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          

205:54:23  39.7057   37.2897       10.1      -.-  1.7  -.-   ARPAYAZI-(SIVAS)                                  

205:46:50  38.1305   36.6243        3.2      -.-  3.3  3.3   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

205:32:12  39.2338   28.9992        9.5      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

205:25:07  38.2117   38.7885        5.1      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        

205:25:03  41.1250   43.7777        5.1      -.-  1.9  -.-   GURCISTAN                                         

205:08:36  40.5322   42.0725        9.4      -.-  1.5  -.-   BAHCECIK-OLTU (ERZURUM)                           

204:57:49  34.8588   25.3658        5.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

204:49:50  37.6135   37.3230        5.8      -.-  1.9  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

204:36:11  39.8725   40.1452       21.7      -.-  1.2  -.-   YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)                        

204:23:05  35.5460   27.2362       11.7      -.-  3.4  3.5   AKDENIZ                                           

204:19:00  37.8795   34.9453        4.8      -.-  1.3  -.-   OREN-CAMARDI (NIGDE)                              

204:03:13  40.3237   24.1053        4.9      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

203:57:57  40.7975   35.1003        5.9      -.-  1.6  -.-   UMARCA-HAMAMOZU (AMASYA)                          

203:29:05  40.1748   31.7660        6.5      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

203:29:00  36.6642   25.8322       12.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

203:23:33  39.1055   28.3277       14.6      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

203:17:21  38.2168   36.8250       10.6      -.-  0.9  -.-   GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

203:15:40  39.1648   28.2670       11.2      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

203:13:50  38.3872   38.7655       22.1      -.-  1.1  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            

203:06:22  39.1645   28.2663       12.8      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

203:04:49  39.1880   28.3030        9.8      -.-  1.2  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

202:55:55  38.2170   37.6228       13.8      -.-  1.5  -.-   GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

202:51:11  39.1788   28.2527       13.1      -.-  2.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

202:45:35  40.5767   28.8267       15.6      -.-  1.1  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                  

202:31:43  36.3127   30.3925       24.2      -.-  1.5  -.-   YESILKOY-KUMLUCA (ANTALYA)                        

202:10:15  37.0772   28.4945       18.9      -.-  0.9  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               

202:09:41  38.0192   37.6653        4.8      -.-  1.4  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

202:09:18  39.1677   28.2563        9.4      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

201:26:47  40.3487   24.1017        5.3      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

201:19:57  38.7650   36.5417        8.1      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 5 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 5 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli ve Konya'nın batısında kuvvetli yağış; Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de ise saatte 70 kilometreye ulaşabilecek fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.