Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.09.2025 09:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.09.06 08:27:36  -.-  2.5  -.-   AKKAYA-KOZAN (ADANA)                             

2025.09.06 08:04:27   -.-  2.0  -.-   YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR)                       

2025.09.06 07:42:10   -.-  1.2  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.09.06 07:37:47   -.-  1.5  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.09.06 07:36:26     -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.09.06 07:30:12   -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.09.06 07:19:40   -.-  2.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                      

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #AFAD son depremler