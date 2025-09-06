İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
6 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.09.06 08:27:36 -.- 2.5 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA)
2025.09.06 08:04:27 -.- 2.0 -.- YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR)
2025.09.06 07:42:10 -.- 1.2 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.09.06 07:37:47 -.- 1.5 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.09.06 07:36:26 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.09.06 07:30:12 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.09.06 07:19:40 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)