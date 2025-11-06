Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
6 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.11.06 08:42:01 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.06 08:41:37 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.06 08:08:47 -.- 2.0 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.06 08:03:25 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.06 07:42:33 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.06 07:31:29 -.- 2.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2025.11.06 07:29:21 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.06 07:26:39 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)