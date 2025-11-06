Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.11.2025 09:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.11.06 08:42:01  -.-  1.7  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.11.06 08:41:37   -.-  2.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.11.06 08:08:47   -.-  2.0  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.11.06 08:03:25   -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.11.06 07:42:33   -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.11.06 07:31:29   -.-  2.5  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                  

2025.11.06 07:29:21   -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

2025.11.06 07:26:39   -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)          

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #Kandilli son depremler