Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.08.2025 09:34:00
Haber Merkezi
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Ağustos 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.08.07 08:50:59  36.6900   25.7002       13.5      -.-  3.4  3.4   EGE DENIZI                                        

2025.08.07 07:06:17  40.1485   33.3098       17.7      -.-  1.7  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          

2025.08.07 04:32:50  36.9515   28.2933       12.9      -.-  1.7  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            

2025.08.07 04:21:18  38.2592   38.1948       13.8      -.-  1.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

2025.08.07 04:10:06  37.4823   29.6945       13.5      -.-  1.8  -.-   NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR)                        

2025.08.07 03:17:56  40.6192   34.8208       15.2      -.-  1.4  -.-   ISMAILKOY-(CORUM)                                 

2025.08.07 02:49:01  37.7802   36.5432        3.4      -.-  2.2  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            

2025.08.07 02:32:02  38.5930   38.0770       27.3      -.-  0.9  -.-   BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)                          

2025.08.07 02:10:26  38.0973   38.4035        1.5      -.-  1.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2025.08.07 01:24:06  35.7247   35.1943        7.2      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2025.08.07 01:14:31  36.1975   28.8988       10.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           

2025.08.07 00:46:15  38.1938   37.8348        7.7      -.-  1.5  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2025.08.07 00:32:11  38.2023   38.4850       19.5      -.-  0.9  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2025.08.07 00:22:00  39.1813   28.1870        8.3      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.08.07 00:08:04  40.7985   31.4875        4.9      -.-  1.3  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)       

