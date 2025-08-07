Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Ağustos 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
7 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.08.07 08:50:59 36.6900 25.7002 13.5 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
2025.08.07 07:06:17 40.1485 33.3098 17.7 -.- 1.7 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)
2025.08.07 04:32:50 36.9515 28.2933 12.9 -.- 1.7 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
2025.08.07 04:21:18 38.2592 38.1948 13.8 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2025.08.07 04:10:06 37.4823 29.6945 13.5 -.- 1.8 -.- NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR)
2025.08.07 03:17:56 40.6192 34.8208 15.2 -.- 1.4 -.- ISMAILKOY-(CORUM)
2025.08.07 02:49:01 37.7802 36.5432 3.4 -.- 2.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2025.08.07 02:32:02 38.5930 38.0770 27.3 -.- 0.9 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)
2025.08.07 02:10:26 38.0973 38.4035 1.5 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.08.07 01:24:06 35.7247 35.1943 7.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2025.08.07 01:14:31 36.1975 28.8988 10.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2025.08.07 00:46:15 38.1938 37.8348 7.7 -.- 1.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.08.07 00:32:11 38.2023 38.4850 19.5 -.- 0.9 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2025.08.07 00:22:00 39.1813 28.1870 8.3 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.07 00:08:04 40.7985 31.4875 4.9 -.- 1.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU)