İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
7 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.09.07 09:55:43 39.0007 28.3242 11.8 -.- 1.2 -.- SALUR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.09.07 09:54:11 39.1707 28.1862 12.5 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 09:51:41 39.1608 28.0670 12.3 -.- 1.2 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.07 09:35:41 39.1707 28.1698 11.0 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 09:28:04 38.9043 28.3220 5.0 -.- 0.8 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.09.07 09:25:22 39.1642 28.1990 13.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 09:23:01 39.1308 28.3273 3.7 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 09:08:24 39.1455 27.9575 10.6 -.- 0.9 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.07 09:03:28 39.0468 27.9270 9.9 -.- 1.3 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.07 08:58:57 39.1395 28.2780 9.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 08:47:07 39.1685 28.1787 10.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 08:44:55 39.2478 28.1267 8.2 -.- 1.4 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 08:42:34 39.0062 28.2375 4.0 -.- 1.1 -.- KABAKOZ-GORDES (MANISA) İlksel
2025.09.07 08:32:51 38.0987 37.8358 8.7 -.- 2.2 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.09.07 08:06:57 39.2078 28.1155 8.1 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 07:51:16 38.2277 38.6070 13.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.09.07 07:47:49 39.2097 28.1348 10.9 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 07:39:56 39.2337 28.0140 18.2 -.- 1.5 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 07:14:23 39.2293 28.1185 10.2 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 07:06:55 39.2322 29.0355 6.7 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.09.07 07:03:58 39.1923 28.1255 13.0 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:57:59 39.0902 28.1555 17.0 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:56:53 36.6588 36.1328 9.7 -.- 1.6 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2025.09.07 06:47:54 39.1595 28.2070 16.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:47:37 39.2780 28.0730 17.3 -.- 1.9 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:43:54 39.2175 28.1943 9.7 -.- 1.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:30:29 39.2522 28.0657 10.6 -.- 2.0 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 05:59:27 38.0267 37.6413 6.4 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.09.07 05:59:04 39.1707 28.2428 9.7 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 05:49:17 36.9433 28.7798 7.8 -.- 1.4 -.- BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.09.07 05:29:27 39.0128 41.2548 16.4 -.- 1.8 -.- BILEK-(MUS) İlksel
2025.09.07 05:25:10 39.2080 28.1975 7.7 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 05:14:34 39.2293 28.1197 10.1 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 05:05:45 39.1318 28.2245 22.5 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:53:08 39.1915 28.1815 11.4 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:52:13 39.2040 28.1572 16.3 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:43:59 39.1660 28.1863 9.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:41:08 39.2083 28.2360 10.2 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:38:08 38.1060 37.5523 5.0 -.- 2.0 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.07 04:37:23 39.2352 28.0920 11.3 -.- 1.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:37:09 40.4120 41.5897 7.3 -.- 1.7 -.- AKSU-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2025.09.07 04:29:24 40.1967 31.6798 14.1 -.- 2.4 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2025.09.07 04:01:13 39.0905 38.1345 7.7 -.- 1.6 -.- CAKMAKDUZU-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2025.09.07 03:55:56 39.1725 28.1505 16.8 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:49:07 39.2277 28.0458 8.7 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:20:12 39.1873 28.0690 8.1 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:13:17 39.1965 28.2147 12.6 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:09:59 39.2235 28.0073 9.9 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:07:02 39.1775 28.2452 12.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:03:35 39.1503 28.1740 16.1 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:00:58 38.2270 38.4712 13.0 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.09.07 02:59:16 39.2707 27.7132 14.2 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2025.09.07 02:51:16 39.1517 28.2283 17.2 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 02:17:29 39.2027 28.1580 7.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 02:11:00 40.8110 25.6310 4.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.09.07 02:09:56 39.1602 28.2622 18.3 -.- 1.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 02:04:59 39.1742 28.2110 13.5 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:58:09 39.2105 28.0100 12.0 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:34:09 39.1988 28.0928 15.9 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:26:43 39.2548 28.0203 5.6 -.- 1.2 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:05:30 39.2408 28.0703 16.6 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:02:21 34.7080 33.2480 47.7 -.- 4.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.09.07 01:00:55 39.1827 28.2022 16.1 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:56:14 39.1750 28.1207 8.4 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:46:47 39.1668 28.1505 11.3 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:40:06 39.1940 28.0172 11.4 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:38:59 39.2388 28.0267 7.2 -.- 1.7 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:30:01 39.2010 28.0805 7.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:27:15 39.2275 28.0823 7.4 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:08:54 39.1133 33.0807 5.0 -.- 1.4 -.- KULU (KONYA) İlksel