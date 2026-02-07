AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Şubat 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.07 08:34:21 -.- 2.0 -.- CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI)

2026.02.07 07:51:12 -.- 1.4 -.- YAVU-SIMAV (KUTAHYA)

2026.02.07 07:47:09 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI)

2026.02.07 07:42:07 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

2026.02.07 07:30:59 -.- 1.5 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2026.02.07 07:26:11 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-(MUGLA)