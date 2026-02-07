Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 09:20:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Şubat 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.07 08:34:21      -.-  2.0  -.-   CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI)                

2026.02.07 07:51:12      -.-  1.4  -.-   YAVU-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.02.07 07:47:09   -.-  2.2  -.-   KOS ADASI (EGE DENIZI)                      

2026.02.07 07:42:07      -.-  2.0  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                      

2026.02.07 07:30:59      -.-  1.5  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                

2026.02.07 07:26:11      -.-  1.8  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)       

