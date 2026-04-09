AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
9 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.04.09 08:08:02 37.8772 26.9193 8.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.04.09 07:46:16 39.1202 28.2778 5.4 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.09 07:03:04 36.3728 24.2653 18.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2026.04.09 06:38:01 38.3438 38.7927 5.0 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2026.04.09 06:18:48 39.2022 28.0250 7.8 -.- 1.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.09 06:13:00 39.2552 28.9920 11.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.09 05:56:17 38.3382 38.7790 5.0 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2026.04.09 05:49:23 38.1038 28.9755 22.6 -.- 1.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.04.09 05:43:24 38.3795 38.7717 5.4 -.- 1.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
2026.04.09 05:31:57 39.6435 25.9178 7.5 -.- 2.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.04.09 05:08:14 40.4842 29.2027 7.8 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2026.04.09 04:46:11 40.9067 31.6760 16.8 -.- 1.2 -.- MESCICELE-(BOLU)
2026.04.09 04:32:50 39.0520 27.5465 9.7 -.- 1.7 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA)
2026.04.09 04:31:58 37.1230 27.9562 5.3 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
2026.04.09 04:31:12 38.2502 38.1617 12.7 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2026.04.09 04:15:35 37.6290 35.4415 8.8 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
2026.04.09 03:58:30 38.1228 38.4927 20.2 -.- 1.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.04.09 03:56:52 38.0895 28.9780 11.1 -.- 1.6 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.04.09 03:35:32 37.3715 28.4110 5.0 -.- 1.8 -.- MENTESE-KAVAKLIDERE (MUGLA)
2026.04.09 03:19:18 36.6117 25.5032 15.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2026.04.09 02:39:27 38.4350 30.5720 13.0 -.- 1.3 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
2026.04.09 01:45:55 36.3048 24.2607 3.9 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.04.09 01:22:25 38.1288 38.4022 8.5 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2026.04.09 00:49:46 42.5302 45.5055 5.0 -.- 2.6 2.8 RUSYA
2026.04.09 00:27:48 40.4475 26.2988 20.9 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.04.09 00:24:02 36.7567 42.5258 5.0 -.- 2.8 -.- IRAK
2026.04.09 00:22:11 41.3438 33.5770 5.1 -.- 2.0 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU)
2026.04.09 00:22:06 39.2513 29.0352 11.5 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.09 00:19:22 39.1940 27.9038 8.6 -.- 1.4 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
2026.04.09 00:10:10 40.3882 28.8587 6.8 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA)