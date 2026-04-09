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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

9.04.2026 09:01:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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9 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.09 08:08:02  37.8772   26.9193        8.3      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.04.09 07:46:16  39.1202   28.2778        5.4      -.-  1.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.09 07:03:04  36.3728   24.2653       18.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.09 06:38:01  38.3438   38.7927        5.0      -.-  2.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2026.04.09 06:18:48  39.2022   28.0250        7.8      -.-  1.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.04.09 06:13:00  39.2552   28.9920       11.1      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.09 05:56:17  38.3382   38.7790        5.0      -.-  1.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2026.04.09 05:49:23  38.1038   28.9755       22.6      -.-  1.2  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.04.09 05:43:24  38.3795   38.7717        5.4      -.-  1.0  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            

2026.04.09 05:31:57  39.6435   25.9178        7.5      -.-  2.1  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2026.04.09 05:08:14  40.4842   29.2027        7.8      -.-  1.6  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         

2026.04.09 04:46:11  40.9067   31.6760       16.8      -.-  1.2  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

2026.04.09 04:32:50  39.0520   27.5465        9.7      -.-  1.7  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               

2026.04.09 04:31:58  37.1230   27.9562        5.3      -.-  1.5  -.-   YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)                           

2026.04.09 04:31:12  38.2502   38.1617       12.7      -.-  1.6  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

2026.04.09 04:15:35  37.6290   35.4415        8.8      -.-  1.5  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            

2026.04.09 03:58:30  38.1228   38.4927       20.2      -.-  1.0  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2026.04.09 03:56:52  38.0895   28.9780       11.1      -.-  1.6  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.04.09 03:35:32  37.3715   28.4110        5.0      -.-  1.8  -.-   MENTESE-KAVAKLIDERE (MUGLA)                       

2026.04.09 03:19:18  36.6117   25.5032       15.7      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.09 02:39:27  38.4350   30.5720       13.0      -.-  1.3  -.-   ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                  

2026.04.09 01:45:55  36.3048   24.2607        3.9      -.-  3.4  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.04.09 01:22:25  38.1288   38.4022        8.5      -.-  1.7  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2026.04.09 00:49:46  42.5302   45.5055        5.0      -.-  2.6  2.8   RUSYA                                             

2026.04.09 00:27:48  40.4475   26.2988       20.9      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2026.04.09 00:24:02  36.7567   42.5258        5.0      -.-  2.8  -.-   IRAK                                              

2026.04.09 00:22:11  41.3438   33.5770        5.1      -.-  2.0  -.-   AHLATCIK-(KASTAMONU)                              

2026.04.09 00:22:06  39.2513   29.0352       11.5      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.04.09 00:19:22  39.1940   27.9038        8.6      -.-  1.4  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                          

2026.04.09 00:10:10  40.3882   28.8587        6.8      -.-  1.4  -.-   MUDANYA (BURSA)   

İlgili Konular: #afad #Son depremler listesi #Kandilli son depremler #deprem mi oldu