Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

9.01.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.09 08:46:53   -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.01.09 08:41:27   -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.01.09 08:35:41  -.-  2.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                    

2026.01.09 07:51:48   -.-  2.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)               

2026.01.09 07:49:06  -.-  2.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2026.01.09 07:25:51   -.-  1.7  -.-   SENBUK-BELEN (HATAY)                       

2026.01.09 07:17:04     -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

2026.01.09 07:00:06    -.-  1.4  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                         

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #AFAD son depremler