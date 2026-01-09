Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
9 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.09 08:46:53 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.09 08:41:27 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.09 08:35:41 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.09 07:51:48 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2026.01.09 07:49:06 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.09 07:25:51 -.- 1.7 -.- SENBUK-BELEN (HATAY)
2026.01.09 07:17:04 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.09 07:00:06 -.- 1.4 -.- KOCADERE-(DENIZLI)