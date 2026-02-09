AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
9 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:32:03 -.- 1.9 -.- DIBEKOREN-BEYPAZARI (ANKARA)
08:14:46 -.- 1.9 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:03:13 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:57:09 -.- 2.8 -.- YEMISLI-(SANLIURFA)
07:30:50 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:16:45 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
06:40:47 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:05:28 -.- 1.6 -.- KARADIKEN-SUTCULER (ISPARTA)
05:33:36 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:55:01 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
04:38:15 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:26:11 -.- 1.2 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:05:06 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:57:58 -.- 1.6 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:54:02 -.- 1.4 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
03:41:21 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:34:56 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
03:19:28 -.- 1.9 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)
03:12:26 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:01:37 -.- 1.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:51:21 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
02:15:40 -.- 1.1 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
02:12:26 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
01:50:09 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:45:53 -.- 1.5 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
01:32:48 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
01:21:47 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:48:16 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:36:29 -.- 1.3 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)
00:28:45 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:26:33 -.- 0.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:16:57 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:09:51 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)