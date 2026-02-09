Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 09:28:00
9.02.2026 09:28:00
Haber Merkezi
Takip Et:
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:32:03    -.-  1.9  -.-   DIBEKOREN-BEYPAZARI (ANKARA)                 

08:14:46   -.-  1.9  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

08:03:13    -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                        

07:57:09    -.-  2.8  -.-   YEMISLI-(SANLIURFA)                          

07:30:50    -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                        

07:16:45    -.-  1.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                    

06:40:47   -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:05:28   -.-  1.6  -.-   KARADIKEN-SUTCULER (ISPARTA)                 

05:33:36  -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

04:55:01   -.-  2.2  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                       

04:38:15    -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                      

04:26:11   -.-  1.2  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

04:05:06     -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:57:58  -.-  1.6  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               

03:54:02   -.-  1.4  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                

03:41:21   -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:34:56  -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                               

03:19:28  -.-  1.9  -.-   SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)                 

03:12:26    -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                   

03:01:37   -.-  1.4  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:51:21  -.-  1.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                       

02:15:40   -.-  1.1  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                    

02:12:26  -.-  1.5  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                       

01:50:09   -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:45:53   -.-  1.5  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                    

01:32:48     -.-  1.7  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)   

01:21:47     -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                   

00:48:16    -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:36:29    -.-  1.3  -.-   BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)                     

00:28:45  -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:26:33   -.-  0.9  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

00:16:57    -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:09:51   -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                        

