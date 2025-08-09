Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Temmuz 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
9 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER
08:26:03 38.6005 39.6362 8.5 -.- 2.4 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG)
08:07:12 39.2303 28.0425 8.7 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:05:01 38.4030 37.5137 5.0 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
06:29:46 40.2048 24.6247 11.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:08:57 40.7683 23.9513 5.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
05:56:30 37.6117 27.0508 17.7 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
05:54:38 36.4423 28.6650 29.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
04:10:47 40.3347 25.7712 8.8 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
03:45:57 38.4493 23.8480 5.0 -.- 3.4 3.5 YUNANISTAN
03:34:02 38.0175 37.3223 5.0 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
03:30:28 40.4883 24.3762 7.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
03:09:06 37.5270 27.0242 5.0 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
03:00:15 40.1827 32.8963 4.5 -.- 1.4 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
02:24:46 40.0087 39.7907 10.6 -.- 1.7 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)
02:04:51 38.2635 30.7828 10.9 -.- 1.2 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA)
01:46:37 36.6667 25.6593 9.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
01:04:37 35.7400 25.5223 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
00:50:49 38.1833 37.3522 15.0 -.- 1.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:35:18 37.5825 35.8450 6.4 -.- 1.5 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
00:15:48 40.8335 28.1667 10.6 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI