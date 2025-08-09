Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

9.08.2025 08:58:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Temmuz 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

08:26:03  38.6005   39.6362        8.5      -.-  2.4  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                              

08:07:12  39.2303   28.0425        8.7      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:05:01  38.4030   37.5137        5.0      -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                        

06:29:46  40.2048   24.6247       11.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                     

06:08:57  40.7683   23.9513        5.7      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                     

05:56:30  37.6117   27.0508       17.7      -.-  1.5  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)           

05:54:38  36.4423   28.6650       29.9      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                        

04:10:47  40.3347   25.7712        8.8      -.-  1.8  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                   

03:45:57  38.4493   23.8480        5.0      -.-  3.4  3.5   YUNANISTAN                                     

03:34:02  38.0175   37.3223        5.0      -.-  1.3  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

03:30:28  40.4883   24.3762        7.2      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                     

03:09:06  37.5270   27.0242        5.0      -.-  1.5  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)           

03:00:15  40.1827   32.8963        4.5      -.-  1.4  -.-   SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)                     

02:24:46  40.0087   39.7907       10.6      -.-  1.7  -.-   KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)                     

02:04:51  38.2635   30.7828       10.9      -.-  1.2  -.-   TASEVI-YALVAC (ISPARTA)                        

01:46:37  36.6667   25.6593        9.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                     

01:04:37  35.7400   25.5223        8.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                     

00:50:49  38.1833   37.3522       15.0      -.-  1.1  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

00:35:18  37.5825   35.8450        6.4      -.-  1.5  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                          

00:15:48  40.8335   28.1667       10.6      -.-  3.3  3.2   MARMARA DENIZI                                 

