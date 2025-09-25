İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Erzurum'da deprem mi oldu? 25 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
25 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:18:26 39.1928 28.1870 5.0 -.- 3.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:15:29 39.1697 28.1647 10.9 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:58:24 38.9065 27.8717 30.9 -.- 1.1 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
08:20:16 39.1512 28.1807 9.4 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:03:22 39.1498 28.1333 10.5 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:59:55 38.9033 28.2057 6.5 -.- 1.2 -.- KAYACIK-GORDES (MANISA)
07:27:04 37.0618 28.2857 2.7 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
07:18:02 39.2333 28.0827 16.4 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:02:58 39.2370 28.0705 7.7 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:49:55 38.1153 38.4593 2.2 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
05:29:39 38.6198 39.6662 5.9 -.- 1.9 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG)
05:12:35 41.1365 28.8888 9.7 -.- 2.4 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL)
04:37:45 39.1705 28.2068 10.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:10:05 39.1802 28.2005 9.5 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:03 39.1852 28.1862 11.2 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:06:57 38.2452 38.6148 3.7 -.- 1.4 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
04:01:15 39.1647 28.1287 9.9 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:48:10 39.1572 28.1708 5.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:45:19 39.1650 28.2123 11.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:29:48 38.4513 38.0845 12.9 -.- 1.5 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
03:26:57 39.1565 28.1692 10.2 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:24:49 39.1843 28.2057 9.6 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:15 39.1590 28.1548 9.7 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:12 39.1927 28.1828 9.9 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:08:32 38.0037 27.5702 11.2 -.- 2.0 -.- DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
02:58:39 39.1698 28.1693 11.3 -.- 3.5 3.4 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:43:10 39.1985 28.1577 8.4 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:39:54 40.8183 28.2943 8.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
02:18:01 39.1777 28.2238 11.0 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:57:42 39.1965 28.1633 10.2 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:42:04 39.1960 28.1513 14.5 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:33:30 39.1948 28.1615 12.0 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:06 39.1808 28.1765 10.2 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:18:17 38.2805 38.7430 4.3 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
01:01:19 39.2147 28.1330 7.5 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:53:33 39.1597 28.1620 13.9 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:48:11 39.0972 28.0952 4.4 -.- 1.1 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
00:44:01 39.2042 28.1692 9.6 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:43:37 38.3990 37.4583 3.8 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:41:58 39.2242 28.1288 10.0 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:34:20 38.1152 37.0270 3.9 -.- 1.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:31:13 40.4250 28.4340 5.4 -.- 1.8 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)
00:24:09 37.0143 28.3043 5.0 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
00:14:26 39.1760 28.1422 13.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)