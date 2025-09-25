Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Erzurum'da deprem mi oldu? 25 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.09.2025 09:30:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Erzurum'da deprem mi oldu? 25 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

25 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

 09:18:26  39.1928   28.1870        5.0      -.-  3.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 09:15:29  39.1697   28.1647       10.9      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

 08:58:24  38.9065   27.8717       30.9      -.-  1.1  -.-   YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)              

 08:20:16  39.1512   28.1807        9.4      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 08:03:22  39.1498   28.1333       10.5      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

 07:59:55  38.9033   28.2057        6.5      -.-  1.2  -.-   KAYACIK-GORDES (MANISA)                 

 07:27:04  37.0618   28.2857        2.7      -.-  1.7  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                         

 07:18:02  39.2333   28.0827       16.4      -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 07:02:58  39.2370   28.0705        7.7      -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)             

 05:49:55  38.1153   38.4593        2.2      -.-  2.0  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                  

 05:29:39  38.6198   39.6662        5.9      -.-  1.9  -.-   GEDIKYOLU-(ELAZIG)                      

 05:12:35  41.1365   28.8888        9.7      -.-  2.4  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                   

 04:37:45  39.1705   28.2068       10.0      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 04:10:05  39.1802   28.2005        9.5      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 04:07:03  39.1852   28.1862       11.2      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 04:06:57  38.2452   38.6148        3.7      -.-  1.4  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)           

 04:01:15  39.1647   28.1287        9.9      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

 03:48:10  39.1572   28.1708        5.3      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 03:45:19  39.1650   28.2123       11.0      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 03:29:48  38.4513   38.0845       12.9      -.-  1.5  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)           

 03:26:57  39.1565   28.1692       10.2      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 03:24:49  39.1843   28.2057        9.6      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 03:16:15  39.1590   28.1548        9.7      -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

 03:14:12  39.1927   28.1828        9.9      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 03:08:32  38.0037   27.5702       11.2      -.-  2.0  -.-   DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)              

 02:58:39  39.1698   28.1693       11.3      -.-  3.5  3.4   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

 02:43:10  39.1985   28.1577        8.4      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 02:39:54  40.8183   28.2943        8.9      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                          

 02:18:01  39.1777   28.2238       11.0      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 01:57:42  39.1965   28.1633       10.2      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 01:42:04  39.1960   28.1513       14.5      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 01:33:30  39.1948   28.1615       12.0      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 01:29:06  39.1808   28.1765       10.2      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

 01:18:17  38.2805   38.7430        4.3      -.-  2.2  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)             

 01:01:19  39.2147   28.1330        7.5      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)            

 00:53:33  39.1597   28.1620       13.9      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

 00:48:11  39.0972   28.0952        4.4      -.-  1.1  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)              

 00:44:01  39.2042   28.1692        9.6      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 00:43:37  38.3990   37.4583        3.8      -.-  1.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)       

 00:41:58  39.2242   28.1288       10.0      -.-  2.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)            

 00:34:20  38.1152   37.0270        3.9      -.-  1.4  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

 00:31:13  40.4250   28.4340        5.4      -.-  1.8  -.-   BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)            

 00:24:09  37.0143   28.3043        5.0      -.-  1.1  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)               

 00:14:26  39.1760   28.1422       13.8      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

