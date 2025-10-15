Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 15 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
15 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:32:35 39.1632 28.1527 11.8 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:17:14 40.8632 27.9918 17.7 -.- 1.6 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
07:48:24 39.1930 28.1508 10.4 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:20:27 38.1350 36.5242 8.2 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:53:47 35.3898 26.2005 8.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:33:12 39.1937 28.1770 7.9 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:24:41 34.9673 29.0573 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:21:53 39.2193 28.1313 8.6 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:21:28 39.2137 28.1658 13.7 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:57:57 39.1488 28.0848 10.7 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
05:47:49 37.0380 27.8502 5.9 -.- 1.6 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA)
05:46:41 39.2397 28.9665 11.3 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:02:26 35.9893 28.1062 22.0 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ
04:55:02 39.1928 29.0763 5.3 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
04:50:32 37.9988 36.5723 5.4 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:40:55 39.0823 28.2500 12.7 -.- 0.9 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
04:35:48 39.1617 28.1735 11.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:24:21 38.7870 37.9547 5.0 -.- 1.2 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
04:03:25 39.1840 28.1887 12.5 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:01:29 39.1648 28.1870 13.2 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:46:55 39.1248 28.1602 14.4 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:44:43 38.7463 27.7972 19.5 -.- 0.7 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
03:43:35 39.1677 28.0302 13.3 -.- 0.9 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
03:24:01 39.2520 29.0380 5.0 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:12:13 39.1935 28.1452 9.0 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:23 39.1377 28.1785 9.8 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:58:06 40.2183 27.4972 18.1 -.- 1.3 -.- KAVAKALANI-GONEN (BALIKESIR)
02:49:54 38.3508 38.8037 4.5 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
02:38:01 39.1680 28.2660 8.5 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:26:27 37.1247 28.9093 2.4 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:00:15 39.1925 29.0850 2.4 -.- 0.7 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
01:49:29 37.3063 36.1917 5.5 -.- 1.4 -.- MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)
01:47:39 40.7117 29.1847 5.6 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
01:41:20 39.2937 28.9353 13.1 -.- 1.1 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
01:13:54 39.1528 27.6095 15.4 -.- 1.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)
00:31:49 39.2305 28.0830 9.0 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:30:01 38.7203 42.5928 5.0 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
00:27:47 39.2580 28.9707 11.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)