Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

15.10.2025 09:08:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:32:35  39.1632   28.1527       11.8      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

08:17:14  40.8632   27.9918       17.7      -.-  1.6  -.-   MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)   İlksel

07:48:24  39.1930   28.1508       10.4      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           

07:20:27  38.1350   36.5242        8.2      -.-  1.3  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

06:53:47  35.3898   26.2005        8.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                   

06:33:12  39.1937   28.1770        7.9      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

06:24:41  34.9673   29.0573        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                 

06:21:53  39.2193   28.1313        8.6      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:21:28  39.2137   28.1658       13.7      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:57:57  39.1488   28.0848       10.7      -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                  

05:47:49  37.0380   27.8502        5.9      -.-  1.6  -.-   BOZALAN-MILAS (MUGLA)                   

05:46:41  39.2397   28.9665       11.3      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                 

05:02:26  35.9893   28.1062       22.0      -.-  3.4  3.2   AKDENIZ                                 

04:55:02  39.1928   29.0763        5.3      -.-  2.0  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)              

04:50:32  37.9988   36.5723        5.4      -.-  1.5  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

04:40:55  39.0823   28.2500       12.7      -.-  0.9  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                 

04:35:48  39.1617   28.1735       11.3      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

04:24:21  38.7870   37.9547        5.0      -.-  1.2  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                      

04:03:25  39.1840   28.1887       12.5      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

04:01:29  39.1648   28.1870       13.2      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:46:55  39.1248   28.1602       14.4      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:44:43  38.7463   27.7972       19.5      -.-  0.7  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)           

03:43:35  39.1677   28.0302       13.3      -.-  0.9  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                

03:24:01  39.2520   29.0380        5.0      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)               

03:12:13  39.1935   28.1452        9.0      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           

03:10:23  39.1377   28.1785        9.8      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:58:06  40.2183   27.4972       18.1      -.-  1.3  -.-   KAVAKALANI-GONEN (BALIKESIR)            

02:49:54  38.3508   38.8037        4.5      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                  

02:38:01  39.1680   28.2660        8.5      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:26:27  37.1247   28.9093        2.4      -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                  

02:00:15  39.1925   29.0850        2.4      -.-  0.7  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                

01:49:29  37.3063   36.1917        5.5      -.-  1.4  -.-   MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)            

01:47:39  40.7117   29.1847        5.6      -.-  1.5  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)        

01:41:20  39.2937   28.9353       13.1      -.-  1.1  -.-   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                  

01:13:54  39.1528   27.6095       15.4      -.-  1.4  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                   

00:31:49  39.2305   28.0830        9.0      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:30:01  38.7203   42.5928        5.0      -.-  2.7  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                  

00:27:47  39.2580   28.9707       11.6      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                 

