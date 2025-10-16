Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 16 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
16 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:40:17 38.3052 38.6430 26.1 -.- 1.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)
08:32:17 39.2652 28.8458 8.5 -.- 1.7 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
08:31:19 40.8143 28.8423 12.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
08:22:21 40.1862 26.0482 11.8 -.- 1.9 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
08:16:12 37.0863 28.6007 16.8 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
08:15:11 39.2145 28.9713 17.4 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:01:24 37.0977 28.5993 5.0 -.- 3.4 3.3 ARICILAR-ULA (MUGLA)
08:01:01 38.9992 28.1138 25.0 -.- 1.9 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
07:31:40 39.2263 28.1467 13.4 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:30:28 37.1027 27.9447 11.4 -.- 1.6 -.- DEREKOY-MILAS (MUGLA)
07:20:45 34.9402 26.3595 2.5 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:36:31 39.2043 28.1368 11.2 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:58:17 39.1982 28.2148 7.9 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:56:28 39.2115 28.1592 8.1 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:28 34.7472 29.1908 10.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
05:14:06 39.2007 28.1470 9.2 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:07:22 36.5350 28.8898 19.8 -.- 1.3 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
04:57:13 37.8675 29.2800 8.8 -.- 2.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
04:53:34 39.2010 28.1410 14.2 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:36:10 37.0618 28.5550 15.1 -.- 0.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:24:32 39.1877 28.0977 3.3 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:14:41 39.1660 28.2035 9.7 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:11:11 39.1705 28.1787 10.1 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:00:46 39.1545 28.1785 10.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:27 39.1343 28.2583 12.3 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:51:27 39.2147 27.6685 5.7 -.- 2.1 -.- EVCILER-SOMA (MANISA)
02:45:38 38.0192 37.6652 1.6 -.- 2.9 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:44:19 39.2452 29.0033 4.2 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:22:34 39.2180 28.2860 5.4 -.- 1.1 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:22 38.0513 36.5577 6.2 -.- 1.2 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:46:42 39.0238 28.2692 9.3 -.- 1.5 -.- BOREZ-GORDES (MANISA)
01:27:20 37.8690 27.1660 10.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:59:52 39.2477 27.8973 7.3 -.- 1.8 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
00:58:30 38.4643 39.3372 5.4 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)
00:20:17 39.2198 28.1635 8.4 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)