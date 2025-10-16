Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

16.10.2025 09:30:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:40:17  38.3052   38.6430       26.1      -.-  1.3  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                  

08:32:17  39.2652   28.8458        8.5      -.-  1.7  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)            

08:31:19  40.8143   28.8423       12.5      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                        

08:22:21  40.1862   26.0482       11.8      -.-  1.9  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

08:16:12  37.0863   28.6007       16.8      -.-  1.7  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)             

08:15:11  39.2145   28.9713       17.4      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

08:01:24  37.0977   28.5993        5.0      -.-  3.4  3.3   ARICILAR-ULA (MUGLA)                  

08:01:01  38.9992   28.1138       25.0      -.-  1.9  -.-   DAGDERE-AKHISAR (MANISA)              

07:31:40  39.2263   28.1467       13.4      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

07:30:28  37.1027   27.9447       11.4      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-MILAS (MUGLA)                 

07:20:45  34.9402   26.3595        2.5      -.-  4.3  4.4   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

06:36:31  39.2043   28.1368       11.2      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

05:58:17  39.1982   28.2148        7.9      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)            

05:56:28  39.2115   28.1592        8.1      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)         

05:50:28  34.7472   29.1908       10.6      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                               

05:14:06  39.2007   28.1470        9.2      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

05:07:22  36.5350   28.8898       19.8      -.-  1.3  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)             

04:57:13  37.8675   29.2800        8.8      -.-  2.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)              

04:53:34  39.2010   28.1410       14.2      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:36:10  37.0618   28.5550       15.1      -.-  0.9  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)             

04:24:32  39.1877   28.0977        3.3      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

04:14:41  39.1660   28.2035        9.7      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)            

04:11:11  39.1705   28.1787       10.1      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)            

04:00:46  39.1545   28.1785       10.0      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)            

03:54:27  39.1343   28.2583       12.3      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:51:27  39.2147   27.6685        5.7      -.-  2.1  -.-   EVCILER-SOMA (MANISA)                 

02:45:38  38.0192   37.6652        1.6      -.-  2.9  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)          

02:44:19  39.2452   29.0033        4.2      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

02:22:34  39.2180   28.2860        5.4      -.-  1.1  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)        

02:12:22  38.0513   36.5577        6.2      -.-  1.2  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)       

01:46:42  39.0238   28.2692        9.3      -.-  1.5  -.-   BOREZ-GORDES (MANISA)                 

01:27:20  37.8690   27.1660       10.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)         

00:59:52  39.2477   27.8973        7.3      -.-  1.8  -.-   COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)            

00:58:30  38.4643   39.3372        5.4      -.-  1.9  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                      

00:20:17  39.2198   28.1635        8.4      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)         

İlgili Konular: #Son depremler #deprem mi oldu