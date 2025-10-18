Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

18 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.10.18 08:49:36 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.18 07:39:15 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.10.18 07:08:48 -.- 2.4 -.- AYVAKOY-YAPRAKLI (CANKIRI)

2025.10.18 07:04:23 -.- 2.6 -.- OTLUCA-(VAN)

2025.10.18 06:59:47 -.- 3.2 -.- YENIKOSK-(VAN)

2025.10.18 06:49:09 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.18 06:36:54 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)