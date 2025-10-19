Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 19 Ekim 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
19 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:49:41 40.8540 27.8693 7.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
08:11:54 39.2307 29.0415 12.9 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
08:01:44 37.0730 28.6155 13.8 -.- 1.3 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:45:30 37.0703 28.5973 16.1 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:44:35 39.2495 28.1493 12.5 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:32:52 37.0817 28.6173 5.3 -.- 1.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:01:04 36.1912 36.0527 10.9 -.- 3.0 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY)
07:00:16 39.1467 28.1267 12.8 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:57:57 39.2800 28.9893 5.4 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
06:52:54 39.0718 27.5598 6.7 -.- 1.8 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA)
06:49:00 39.2773 28.1817 8.4 -.- 1.0 -.- CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:41:31 38.3008 38.8505 18.2 -.- 1.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
06:39:46 38.0837 38.3717 4.2 -.- 1.8 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
06:30:33 39.2248 28.1305 14.3 -.- 3.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:19:40 39.2385 28.9505 7.4 -.- 2.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
05:41:50 39.1830 28.1747 12.1 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:36:07 37.9465 29.3408 8.7 -.- 1.3 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
05:30:00 37.7657 35.7370 3.8 -.- 1.6 -.- KAYADIBI-FEKE (ADANA)
05:21:46 39.2480 28.9667 12.3 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:20:05 38.3355 38.7420 8.5 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
05:04:37 38.9765 28.2340 3.9 -.- 0.9 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA)
04:55:23 38.6145 43.1588 5.0 -.- 3.2 -.- CITOREN-(VAN)
04:55:08 39.2210 28.9697 5.4 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:53:58 37.7547 35.7202 5.0 -.- 2.9 -.- ORTAKOY-FEKE (ADANA)
04:52:24 39.2210 28.1620 14.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:42:09 37.0887 28.5915 15.2 -.- 1.1 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:41:23 39.2323 28.9917 10.6 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:40:43 38.2692 38.6678 18.3 -.- 1.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
04:16:11 36.6280 26.3977 5.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
04:12:17 39.1673 28.1948 9.4 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:05:01 37.7672 30.5678 6.3 -.- 1.4 -.- ISPARTA (ISPARTA)
03:56:23 40.8162 27.9217 7.4 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI
03:51:48 39.2620 28.0787 5.4 -.- 1.3 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:48:52 39.0988 33.1947 2.9 -.- 1.1 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
03:45:36 39.2392 29.0092 12.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:38:57 39.2380 28.1550 12.3 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:09:36 39.1640 28.1612 14.0 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:03:27 39.1652 28.1422 9.5 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:50:31 38.8630 43.5537 3.2 -.- 1.9 -.- BAGDASAN-(VAN)
02:16:43 38.0642 38.2558 5.1 -.- 1.9 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:11:47 40.3060 24.1457 7.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
02:09:20 37.0802 28.5837 5.0 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:07:24 37.1143 28.5953 10.0 -.- 1.5 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
01:43:21 40.8470 28.8248 15.4 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI
01:40:16 37.0835 28.5928 18.1 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:29:34 39.2820 28.1413 9.9 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:28:08 37.2922 28.1253 5.0 -.- 1.2 -.- BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA)
01:25:41 39.6518 43.6825 5.7 -.- 1.8 -.- YENICADIR-DIYADIN (AGRI)
01:18:21 39.1610 28.1638 15.7 -.- 3.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)