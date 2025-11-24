Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 24 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
24 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:53:50 40.8430 31.4738 21.7 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
08:33:29 38.9390 42.0740 10.1 -.- 1.6 -.- UZGORUR-BULANIK (MUS)
08:30:00 39.2063 28.9983 15.9 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
08:05:09 39.0472 28.2788 4.9 -.- 1.6 -.- MALAZ-GORDES (MANISA)
08:01:39 39.3118 28.8982 12.8 -.- 1.5 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
07:41:39 38.5282 37.9720 7.7 -.- 1.6 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
07:32:07 39.2005 28.2322 9.1 -.- 2.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:30:17 37.1118 36.6867 5.2 -.- 1.5 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
07:22:27 39.2140 28.1188 9.6 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:20:20 39.1770 28.2358 13.5 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:13:16 39.2482 28.9722 2.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:12:25 39.2062 28.9330 11.9 -.- 2.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
07:11:42 39.2472 28.9262 7.0 -.- 3.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
07:05:17 39.1863 28.1902 10.6 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:01:01 38.0688 36.9653 19.8 -.- 1.3 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:41:48 39.2340 28.9955 5.9 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:39:16 39.2420 28.1450 12.0 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:34:40 39.1840 28.2225 9.4 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:31:14 37.1318 30.9280 96.1 -.- 2.8 -.- AKCAPINAR-SERIK (ANTALYA)
06:18:07 39.0218 28.7940 12.6 -.- 1.5 -.- ESENYURT-DEMIRCI (MANISA)
06:15:52 38.4603 38.0390 3.1 -.- 1.4 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
06:14:48 39.2117 28.1170 9.8 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:11:45 39.1762 28.0902 11.8 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:03:50 39.1668 28.4642 6.6 -.- 2.5 -.- DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:55:00 40.8812 31.7373 4.8 -.- 1.5 -.- BAGISLAR-(BOLU)
05:51:25 39.0565 28.7805 13.1 -.- 1.8 -.- OREN-DEMIRCI (MANISA)
05:46:20 39.0253 28.7815 5.1 -.- 1.3 -.- ESENYURT-DEMIRCI (MANISA)
05:45:49 38.9983 28.7933 5.3 -.- 1.8 -.- YARBASAN-DEMIRCI (MANISA)
05:39:42 36.8977 33.8242 26.0 -.- 1.5 -.- OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)
05:38:14 39.2432 28.1928 7.6 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
05:30:24 38.2535 37.7712 5.4 -.- 2.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
05:23:59 38.0952 36.6753 19.0 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:16:58 39.3022 28.0765 7.5 -.- 1.3 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:07:18 39.1208 28.2053 12.6 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:06:27 39.2517 28.1553 8.3 -.- 1.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
04:43:48 38.9548 24.1150 7.7 -.- 3.5 3.3 YUNANISTAN
04:32:47 40.8222 27.9285 7.9 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI
04:31:15 36.9617 30.3538 5.0 -.- 2.1 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)
04:26:29 38.9288 26.1463 8.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:15:11 39.1587 28.2417 21.2 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:15:06 37.8572 27.5410 25.7 -.- 1.6 -.- TEKIN-GERMENCIK (AYDIN)
04:08:01 40.1892 31.7557 7.8 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
04:02:54 39.1783 28.1385 8.4 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:25 39.2447 28.1027 7.4 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:47:55 38.4897 39.3745 5.2 -.- 1.1 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
03:47:00 39.1512 28.3170 13.6 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:36:35 39.1537 28.2740 17.5 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:28:18 39.1733 28.2558 11.6 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:23:57 39.2180 28.2475 7.0 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:17 40.2073 42.0677 14.7 -.- 1.8 -.- GEREK-HORASAN (ERZURUM)
03:11:55 39.1782 28.2880 15.8 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:00:11 39.2640 28.9827 6.3 -.- 2.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
02:57:39 39.2533 28.1613 10.7 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:49:48 39.2510 28.1513 9.9 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:37:00 39.1422 28.2483 13.4 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:44 38.8878 38.0985 5.4 -.- 1.6 -.- KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA)
02:29:52 37.8395 36.6100 7.7 -.- 1.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
02:22:00 39.2372 29.0250 12.4 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:21:22 38.5970 44.1428 19.9 -.- 1.9 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN)
02:02:16 38.0398 37.3447 5.3 -.- 1.2 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:00:07 37.9388 27.4088 15.3 -.- 1.5 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR)
01:43:18 33.7850 27.6483 76.5 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:41:20 39.2383 29.0353 5.3 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:37:27 38.7677 23.8133 21.4 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
00:44:37 39.2460 28.1353 8.1 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:27:45 37.9917 36.3090 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)