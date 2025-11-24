Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.11.2025 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 24 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:53:50  40.8430   31.4738       21.7      -.-  1.5  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                            

08:33:29  38.9390   42.0740       10.1      -.-  1.6  -.-   UZGORUR-BULANIK (MUS)                       

08:30:00  39.2063   28.9983       15.9      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                     

08:05:09  39.0472   28.2788        4.9      -.-  1.6  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                       

08:01:39  39.3118   28.8982       12.8      -.-  1.5  -.-   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                      

07:41:39  38.5282   37.9720        7.7      -.-  1.6  -.-   SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)                   

07:32:07  39.2005   28.2322        9.1      -.-  2.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

07:30:17  37.1118   36.6867        5.2      -.-  1.5  -.-   ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)               

07:22:27  39.2140   28.1188        9.6      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:20:20  39.1770   28.2358       13.5      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

07:13:16  39.2482   28.9722        2.8      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     

07:12:25  39.2062   28.9330       11.9      -.-  2.0  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                    

07:11:42  39.2472   28.9262        7.0      -.-  3.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                     

07:05:17  39.1863   28.1902       10.6      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)               

07:01:01  38.0688   36.9653       19.8      -.-  1.3  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

06:41:48  39.2340   28.9955        5.9      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     

06:39:16  39.2420   28.1450       12.0      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:34:40  39.1840   28.2225        9.4      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:31:14  37.1318   30.9280       96.1      -.-  2.8  -.-   AKCAPINAR-SERIK (ANTALYA)                   

06:18:07  39.0218   28.7940       12.6      -.-  1.5  -.-   ESENYURT-DEMIRCI (MANISA)                   

06:15:52  38.4603   38.0390        3.1      -.-  1.4  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)              

06:14:48  39.2117   28.1170        9.8      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:11:45  39.1762   28.0902       11.8      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:03:50  39.1668   28.4642        6.6      -.-  2.5  -.-   DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:55:00  40.8812   31.7373        4.8      -.-  1.5  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                             

05:51:25  39.0565   28.7805       13.1      -.-  1.8  -.-   OREN-DEMIRCI (MANISA)                       

05:46:20  39.0253   28.7815        5.1      -.-  1.3  -.-   ESENYURT-DEMIRCI (MANISA)                   

05:45:49  38.9983   28.7933        5.3      -.-  1.8  -.-   YARBASAN-DEMIRCI (MANISA)                   

05:39:42  36.8977   33.8242       26.0      -.-  1.5  -.-   OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)              

05:38:14  39.2432   28.1928        7.6      -.-  1.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:30:24  38.2535   37.7712        5.4      -.-  2.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                   

05:23:59  38.0952   36.6753       19.0      -.-  1.3  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

05:16:58  39.3022   28.0765        7.5      -.-  1.3  -.-   CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:07:18  39.1208   28.2053       12.6      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:06:27  39.2517   28.1553        8.3      -.-  1.6  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:43:48  38.9548   24.1150        7.7      -.-  3.5  3.3   YUNANISTAN                                  

04:32:47  40.8222   27.9285        7.9      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                              

04:31:15  36.9617   30.3538        5.0      -.-  2.1  -.-   GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)                   

04:26:29  38.9288   26.1463        8.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)           

04:15:11  39.1587   28.2417       21.2      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:15:06  37.8572   27.5410       25.7      -.-  1.6  -.-   TEKIN-GERMENCIK (AYDIN)                     

04:08:01  40.1892   31.7557        7.8      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                

04:02:54  39.1783   28.1385        8.4      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:54:25  39.2447   28.1027        7.4      -.-  2.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:47:55  38.4897   39.3745        5.2      -.-  1.1  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                      

03:47:00  39.1512   28.3170       13.6      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)           

03:36:35  39.1537   28.2740       17.5      -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:28:18  39.1733   28.2558       11.6      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:23:57  39.2180   28.2475        7.0      -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:14:17  40.2073   42.0677       14.7      -.-  1.8  -.-   GEREK-HORASAN (ERZURUM)                     

03:11:55  39.1782   28.2880       15.8      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:00:11  39.2640   28.9827        6.3      -.-  2.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                   

02:57:39  39.2533   28.1613       10.7      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:49:48  39.2510   28.1513        9.9      -.-  2.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:37:00  39.1422   28.2483       13.4      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:33:44  38.8878   38.0985        5.4      -.-  1.6  -.-   KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA)                  

02:29:52  37.8395   36.6100        7.7      -.-  1.5  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                  

02:22:00  39.2372   29.0250       12.4      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                   

02:21:22  38.5970   44.1428       19.9      -.-  1.9  -.-   DEGIRMIGOL-SARAY (VAN)                      

02:02:16  38.0398   37.3447        5.3      -.-  1.2  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                

02:00:07  37.9388   27.4088       15.3      -.-  1.5  -.-   SIRINCE-SELCUK (IZMIR)                      

01:43:18  33.7850   27.6483       76.5      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)              

01:41:20  39.2383   29.0353        5.3      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                   

01:37:27  38.7677   23.8133       21.4      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                  

00:44:37  39.2460   28.1353        8.1      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:27:45  37.9917   36.3090        5.0      -.-  1.8  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

İlgili Konular: #deprem #Son depremler