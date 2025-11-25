Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.11.2025 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Kasım 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Kasım 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:44:53  39.2535   28.1375       12.0      -.-  3.2  3.1   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:43:39  37.4373   36.9525        5.3      -.-  3.1  3.0   OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)                           

07:23:18  39.1430   28.2248       16.0      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:11:00  39.1638   28.2383        9.0      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:04:26  39.2013   28.1448        9.8      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:47:43  39.1242   28.3292        5.0      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:36:57  36.1833   35.9833        7.1      -.-  1.7  -.-   BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)                         

06:36:44  39.1763   28.2767       11.9      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:32:21  39.1612   28.2612       16.5      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:23:57  39.2073   28.1450        7.7      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:22:51  39.1478   28.2745        9.7      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:15:39  38.5498   37.9748        7.8      -.-  1.4  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         

06:05:56  36.6160   36.3732        5.0      -.-  2.3  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                     

05:57:53  37.8648   36.6378        5.0      -.-  2.3  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

05:51:12  39.2148   28.1608        2.8      -.-  3.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:49:25  38.1590   37.0318        8.7      -.-  1.4  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

05:32:15  39.1403   28.2203       13.9      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:05:45  40.0055   42.5683        5.0      -.-  2.9  -.-   KOZAN-SARIKAMIS (KARS)                            

04:50:40  39.1715   28.2393       13.0      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:30:13  39.0987   24.4102        5.5      -.-  3.2  3.3   EGE DENIZI                                        

04:04:07  39.1155   28.2890       14.3      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:01:22  39.1727   28.2333       13.3      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:55:22  39.1840   28.2313        8.0      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:52:25  39.4737   27.7283        9.5      -.-  1.6  -.-   PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR)                    

03:19:31  39.0453   25.4967        3.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

03:19:00  39.1975   28.2352        7.3      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:13:34  39.2598   27.7150        8.2      -.-  1.3  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           

02:59:32  39.0915   28.1943       13.0      -.-  1.9  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:19:05  39.2347   28.1025       13.0      -.-  2.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:16:22  39.1917   28.3170       14.2      -.-  1.6  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:45:57  38.9135   37.4938       11.2      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-GURUN (SIVAS)                           

01:36:45  39.2247   28.1315       12.7      -.-  3.6  3.5   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:29:20  39.1968   28.1610       12.2      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:25:27  38.5568   37.9970        7.5      -.-  1.3  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         

01:24:06  39.2133   28.1297        9.9      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:21:40  39.1840   28.2463        9.9      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:18:34  39.1433   28.2810        9.9      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:15:11  39.1838   28.2267        8.8      -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:11:55  39.1398   28.2322       14.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:08:30  39.1522   28.2892        8.3      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:36:48  39.2472   28.1408       17.8      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:21:43  39.1343   28.2648       13.4      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:15:43  39.1857   28.2165        9.6      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

İlgili Konular: #deprem #Son depremler