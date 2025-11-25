Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Kasım 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
25 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:44:53 39.2535 28.1375 12.0 -.- 3.2 3.1 IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:43:39 37.4373 36.9525 5.3 -.- 3.1 3.0 OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
07:23:18 39.1430 28.2248 16.0 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:11:00 39.1638 28.2383 9.0 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:04:26 39.2013 28.1448 9.8 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:47:43 39.1242 28.3292 5.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:36:57 36.1833 35.9833 7.1 -.- 1.7 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)
06:36:44 39.1763 28.2767 11.9 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:32:21 39.1612 28.2612 16.5 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:23:57 39.2073 28.1450 7.7 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:22:51 39.1478 28.2745 9.7 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:15:39 38.5498 37.9748 7.8 -.- 1.4 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
06:05:56 36.6160 36.3732 5.0 -.- 2.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
05:57:53 37.8648 36.6378 5.0 -.- 2.3 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
05:51:12 39.2148 28.1608 2.8 -.- 3.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:49:25 38.1590 37.0318 8.7 -.- 1.4 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
05:32:15 39.1403 28.2203 13.9 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:05:45 40.0055 42.5683 5.0 -.- 2.9 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS)
04:50:40 39.1715 28.2393 13.0 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:30:13 39.0987 24.4102 5.5 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI
04:04:07 39.1155 28.2890 14.3 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:01:22 39.1727 28.2333 13.3 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:22 39.1840 28.2313 8.0 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:52:25 39.4737 27.7283 9.5 -.- 1.6 -.- PELITCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR)
03:19:31 39.0453 25.4967 3.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
03:19:00 39.1975 28.2352 7.3 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:13:34 39.2598 27.7150 8.2 -.- 1.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
02:59:32 39.0915 28.1943 13.0 -.- 1.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:19:05 39.2347 28.1025 13.0 -.- 2.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:16:22 39.1917 28.3170 14.2 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:45:57 38.9135 37.4938 11.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-GURUN (SIVAS)
01:36:45 39.2247 28.1315 12.7 -.- 3.6 3.5 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:20 39.1968 28.1610 12.2 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:25:27 38.5568 37.9970 7.5 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
01:24:06 39.2133 28.1297 9.9 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:21:40 39.1840 28.2463 9.9 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:18:34 39.1433 28.2810 9.9 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:15:11 39.1838 28.2267 8.8 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:11:55 39.1398 28.2322 14.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:08:30 39.1522 28.2892 8.3 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:36:48 39.2472 28.1408 17.8 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:43 39.1343 28.2648 13.4 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:15:43 39.1857 28.2165 9.6 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)