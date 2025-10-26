Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 26 Ekim 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
26 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:32:47 39.2277 27.9375 6.9 -.- 1.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
08:22:57 39.2075 28.0105 5.2 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:18:29 37.3213 35.3698 9.0 -.- 3.1 3.1 NUHLU-KARAISALI (ADANA)
08:15:20 38.2400 37.7522 12.2 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
07:48:30 39.1457 28.1115 12.0 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:42:47 39.1528 28.1940 15.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:35:20 39.2542 29.0012 5.3 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:33:28 34.8760 24.8197 5.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
07:27:20 34.9815 24.9248 13.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
07:12:42 39.1642 28.2118 10.8 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:09:25 39.1730 28.3228 16.9 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:04:49 34.9347 26.8242 10.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:31:32 39.1753 28.4538 7.4 -.- 1.5 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:01 39.1647 28.1912 8.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:04:50 37.1123 28.5752 21.0 -.- 1.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
06:01:22 39.2018 28.2337 9.5 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:53:24 39.1997 28.1523 11.6 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:49:49 38.6463 39.7123 4.0 -.- 1.2 -.- YOLUSTU-(ELAZIG)
05:45:06 39.2767 28.1700 8.6 -.- 1.2 -.- CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:43:01 40.2172 31.7785 9.2 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
05:41:32 39.2285 28.9923 10.1 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:40:34 38.7210 25.2223 10.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
05:08:31 38.6372 43.3550 6.1 -.- 1.8 -.- YENIKOSK-(VAN)
05:06:43 38.4900 42.8838 7.0 -.- 1.3 -.- INKOY-GEVAS (VAN)
04:56:40 39.1837 28.4515 10.0 -.- 2.0 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:47:08 38.7840 43.6818 24.3 -.- 1.1 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN)
04:46:24 39.1833 28.1515 10.0 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:41:12 38.0805 36.6177 5.0 -.- 2.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:19:56 38.5467 26.9232 9.2 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:56:51 39.1737 28.1158 10.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:31:56 38.8747 38.0910 5.4 -.- 1.4 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
03:27:42 39.2172 28.0345 7.1 -.- 0.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:13:49 39.1428 28.0790 12.2 -.- 0.9 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
03:05:21 39.1975 28.1873 17.3 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:00:31 39.2412 28.0975 11.1 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:59:00 39.2468 28.0995 10.4 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:39 39.2447 29.0060 11.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:55:20 38.0828 38.4355 6.8 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:53:45 39.2537 28.1343 12.8 -.- 1.4 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:14 39.2337 28.1265 12.5 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:39:34 37.9988 36.3065 4.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:38:50 38.3927 37.4760 5.0 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:32:58 37.0923 36.9637 6.4 -.- 1.6 -.- KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:29:02 39.4905 25.9115 5.9 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:22:39 38.0805 28.4362 7.4 -.- 1.4 -.- KAHVEDERESI-NAZILLI (AYDIN)
02:22:36 39.2558 29.0102 8.7 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
02:21:08 39.1718 28.2202 10.4 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:11 39.1563 28.1580 16.7 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:17 37.0928 28.5910 12.8 -.- 1.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
02:05:37 39.1763 28.1452 11.8 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)