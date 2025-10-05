Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 5 Ekim 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
5 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.10.05 08:10:14 38.5013 39.2908 5.0 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2025.10.05 08:09:51 38.4957 39.3478 1.6 -.- 2.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2025.10.05 07:51:25 38.7160 25.4665 11.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.10.05 07:26:36 39.1807 28.1143 9.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 07:17:13 38.3183 28.6953 14.0 -.- 1.5 -.- CAVUSLAR-SARIGOL (MANISA)
2025.10.05 07:16:21 39.2322 28.9540 12.5 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 07:14:49 39.2183 28.9123 16.6 -.- 1.0 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 07:12:48 38.3313 28.6763 12.6 -.- 2.5 -.- YESILYURT-ALASEHIR (MANISA)
2025.10.05 07:10:39 38.3342 28.6787 11.9 -.- 3.1 3.1 YESILYURT-ALASEHIR (MANISA)
2025.10.05 06:42:25 39.2390 28.9438 11.7 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 06:35:42 39.2543 28.9580 11.5 -.- 1.0 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 06:26:42 38.0142 27.1560 9.3 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
2025.10.05 06:18:10 40.0855 24.5387 8.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.10.05 06:10:01 38.7380 37.9480 6.3 -.- 1.8 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.10.05 05:54:18 39.1212 28.1220 13.3 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 05:52:14 40.7865 27.9262 14.5 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
2025.10.05 05:50:40 38.2678 38.6098 19.3 -.- 1.5 -.- PELITLI-(MALATYA)
2025.10.05 05:35:43 40.8008 27.9225 7.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
2025.10.05 05:31:56 39.2485 28.9423 8.5 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 05:14:39 40.7727 27.9543 8.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
2025.10.05 04:49:51 39.2500 28.1932 9.5 -.- 1.6 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 04:40:57 38.7743 37.9540 5.0 -.- 1.5 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2025.10.05 04:13:41 39.1620 28.1920 14.6 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 04:02:58 39.2330 29.0198 6.9 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 03:56:08 38.2998 38.6220 10.1 -.- 2.0 -.- PELITLI-(MALATYA)
2025.10.05 03:52:38 39.1823 28.1950 15.3 -.- 2.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 03:46:11 39.2315 28.9952 5.9 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 03:45:14 39.2445 29.0155 6.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 03:30:43 39.2338 28.9635 9.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 03:20:50 39.2482 28.9197 8.5 -.- 1.1 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 03:14:00 39.2317 29.0178 11.3 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 03:10:22 39.1757 28.2453 10.1 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 03:10:09 38.7555 37.9443 13.6 -.- 1.0 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.10.05 02:45:15 39.2250 29.0180 10.8 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 02:41:52 39.2405 28.9960 9.0 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 02:35:44 39.2318 28.9820 9.3 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 02:30:49 39.2148 28.1223 8.6 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 02:08:02 39.2012 28.9577 16.1 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 02:06:50 39.2502 28.9550 12.3 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 01:47:51 38.3778 37.4283 8.1 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.10.05 01:33:48 39.2712 28.9478 8.4 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 01:31:41 39.1837 28.1723 3.4 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 01:27:48 39.1823 28.1237 9.5 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 01:11:26 39.1793 28.1832 4.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 01:10:05 38.3007 27.7905 26.7 -.- 1.4 -.- KIZILKECILI-BAYINDIR (IZMIR)
2025.10.05 01:02:39 39.2398 29.0248 4.8 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.10.05 01:00:45 39.2288 29.0157 10.9 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 00:59:08 38.2713 38.6147 8.4 -.- 1.4 -.- PELITLI-(MALATYA)
2025.10.05 00:58:07 39.2278 28.9205 11.5 -.- 1.5 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 00:56:46 39.2282 28.9960 5.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 00:50:28 39.2470 28.9812 11.2 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 00:46:12 39.2287 28.0233 7.0 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 00:40:38 39.2437 29.0062 13.1 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 00:35:28 39.2393 28.9723 11.3 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.05 00:33:14 39.2325 28.0955 10.3 -.- 1.9 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.05 00:12:59 39.2468 29.0012 12.7 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)