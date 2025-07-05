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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.07.2025 09:17:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Temmuz 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 5 Temmuz 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

2025.07.05 08:23:31      -.-  2.3  -.-   SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2025.07.05 08:12:20  -.-  1.5  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                          

2025.07.05 06:51:13      -.-  2.4  -.-   CAYIRDERE-PINARHISAR (KIRKLARELI)              

2025.07.05 06:35:10 -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                 

2025.07.05 05:54:03   -.-  2.3  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                         

2025.07.05 05:48:42 -.-  2.0  -.-   MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)                   

2025.07.05 05:42:16   -.-  3.2  3.2   MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)                   

2025.07.05 05:19:43 -.-  1.9  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                   

2025.07.05 05:09:30 -.-  1.3  -.-   PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN)                      

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