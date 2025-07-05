Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 5 Temmuz 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

2025.07.05 08:23:31 -.- 2.3 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.07.05 08:12:20 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

2025.07.05 06:51:13 -.- 2.4 -.- CAYIRDERE-PINARHISAR (KIRKLARELI)

2025.07.05 06:35:10 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2025.07.05 05:54:03 -.- 2.3 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

2025.07.05 05:48:42 -.- 2.0 -.- MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)

2025.07.05 05:42:16 -.- 3.2 3.2 MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE)

2025.07.05 05:19:43 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2025.07.05 05:09:30 -.- 1.3 -.- PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN)