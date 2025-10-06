Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
6 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:58:30 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:07:21 -.- 2.2 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:56:52 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:45:15 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
07:18:53 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:29:52 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:24:00 -.- 1.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
06:13:28 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:59:40 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:46:06 -.- 1.4 -.- MALATYA (MALATYA)
05:06:04 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:59:16 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:46:16 -.- 1.9 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
04:34:02 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:23:34 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:02:00 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:46:22 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:40:56 -.- 3.5 3.4 DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
03:25:08 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:12:25 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:01:52 -.- 3.1 3.1 PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:46:02 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:40:05 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:09 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
02:00:27 -.- 1.6 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
01:27:43 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:22:13 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:09:18 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:53:52 -.- 1.6 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
00:40:35 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:31:41 -.- 2.2 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
00:27:48 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:22:58 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:11:17 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:02:15 -.- 2.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)