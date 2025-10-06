Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.10.2025 09:29:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:58:30 -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

08:07:21 -.-  2.2  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:56:52 -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:45:15 -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                       

07:18:53 -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:29:52 -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:24:00 -.-  1.9  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

06:13:28 -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:59:40 -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:46:06 -.-  1.4  -.-   MALATYA (MALATYA)                                

05:06:04 -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:59:16 -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

04:46:16 -.-  1.9  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

04:34:02 -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:23:34 -.-  1.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

04:02:00 -.-  2.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:46:22 -.-  1.6  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:40:56 -.-  3.5  3.4   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                          

03:25:08 -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

03:12:25 -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:01:52 -.-  3.1  3.1   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:46:02 -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:40:05 -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:18:09 -.-  1.4  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

02:00:27 -.-  1.6  -.-   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)                       

01:27:43 -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

01:22:13 -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:09:18 -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:53:52 -.-  1.6  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

00:40:35  -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

00:31:41 -.-  2.2  -.-   DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)                         

00:27:48 -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:22:58 -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:11:17 -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:02:15 -.-  2.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)               

