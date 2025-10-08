Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

8.10.2025 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.10.08 09:05:50  -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)               

2025.10.08 09:05:09 -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

2025.10.08 09:02:04 -.-  3.4  3.4   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)               

2025.10.08 08:53:04  -.-  1.0  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.10.08 08:19:35  -.-  1.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

2025.10.08 08:18:21  -.-  1.6  -.-   KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)                         

2025.10.08 08:15:18  -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

2025.10.08 07:55:41  -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.10.08 07:46:53  -.-  2.0  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                         

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler