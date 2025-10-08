Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.10.08 09:05:50 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2025.10.08 09:05:09 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2025.10.08 09:02:04 -.- 3.4 3.4 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2025.10.08 08:53:04 -.- 1.0 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.08 08:19:35 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2025.10.08 08:18:21 -.- 1.6 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)

2025.10.08 08:15:18 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.08 07:55:41 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.08 07:46:53 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)