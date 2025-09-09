Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

9.09.2025 09:22:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:52:19  39.1383   28.2100       21.1      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:41:30  39.1275   28.1827       11.6      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:28:28  39.1755   28.1400       11.3      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:23:19  39.7900   33.1157        9.2      -.-  1.7  -.-   TABURLAR-ELMADAG (ANKARA)                         

07:19:53  39.1915   28.1590        8.5      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:12:28  39.2160   28.1657       13.6      -.-  3.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:07:39  39.2128   28.0493        7.6      -.-  2.0  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:14:13  38.5135   39.3795        5.0      -.-  1.3  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                

06:03:36  39.1708   28.1873       12.7      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:00:00  39.1620   28.1563        9.3      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:51:39  39.2340   28.0483       12.0      -.-  1.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:51:08  39.2165   28.0493       14.4      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:50:19  39.0575   28.1267       15.7      -.-  1.2  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          

05:45:16  39.1783   28.2468        9.9      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:39:23  39.2363   28.0638        5.3      -.-  2.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:31:41  39.1715   28.2310       10.4      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:17:50  37.8340   26.8618        5.8      -.-  2.6  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

04:42:30  38.1550   37.8082        5.0      -.-  1.5  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

04:38:25  38.1563   37.8177        5.0      -.-  2.1  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

04:36:03  38.9867   40.5158        5.5      -.-  1.8  -.-   AGACYOLU-(BINGOL)                                 

04:24:32  39.1647   28.1503       15.4      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:19:42  39.2253   28.0675       12.4      -.-  1.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:08:07  39.1893   28.1915       13.4      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:59:50  39.0978   28.1597       10.1      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:53:55  39.1763   28.1958       10.8      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:35:55  39.1875   28.2340        8.9      -.-  2.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:19:26  39.6448   27.5197       15.3      -.-  1.2  -.-   AKBAS-BALYA (BALIKESIR)                           

03:15:21  39.2235   28.1015        9.1      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:10:11  39.2572   28.0482        9.2      -.-  1.5  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:03:11  39.1757   28.1655        9.2      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:59:37  39.1742   26.8128        3.2      -.-  2.1  -.-   SALIHLER-DIKILI (IZMIR)                           

02:55:12  39.1827   28.2497        8.3      -.-  2.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:54:24  35.6977   31.4870        9.3      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

02:51:55  39.1817   28.1213        5.0      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:18:54  39.1858   28.2390       12.4      -.-  2.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:14:25  38.0560   37.9028        9.0      -.-  1.2  -.-   SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

02:08:56  39.2065   28.1820        7.6      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:04:32  36.8907   29.0017        7.9      -.-  1.7  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                           

01:47:46  37.8417   26.8625        6.4      -.-  3.5  3.6   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

01:29:53  39.1935   28.2005       10.8      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:25:39  39.2060   28.2568        8.7      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:15:15  39.1560   28.1447       10.4      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:49:42  39.1435   28.1175       18.7      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:47:08  39.1617   28.1987       11.3      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

