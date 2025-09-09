İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
9 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:52:19 39.1383 28.2100 21.1 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:41:30 39.1275 28.1827 11.6 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:28:28 39.1755 28.1400 11.3 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:23:19 39.7900 33.1157 9.2 -.- 1.7 -.- TABURLAR-ELMADAG (ANKARA)
07:19:53 39.1915 28.1590 8.5 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:12:28 39.2160 28.1657 13.6 -.- 3.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:07:39 39.2128 28.0493 7.6 -.- 2.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:14:13 38.5135 39.3795 5.0 -.- 1.3 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
06:03:36 39.1708 28.1873 12.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:00 39.1620 28.1563 9.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:51:39 39.2340 28.0483 12.0 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:51:08 39.2165 28.0493 14.4 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:19 39.0575 28.1267 15.7 -.- 1.2 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
05:45:16 39.1783 28.2468 9.9 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:23 39.2363 28.0638 5.3 -.- 2.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:31:41 39.1715 28.2310 10.4 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:50 37.8340 26.8618 5.8 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
04:42:30 38.1550 37.8082 5.0 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:38:25 38.1563 37.8177 5.0 -.- 2.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:36:03 38.9867 40.5158 5.5 -.- 1.8 -.- AGACYOLU-(BINGOL)
04:24:32 39.1647 28.1503 15.4 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:42 39.2253 28.0675 12.4 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:08:07 39.1893 28.1915 13.4 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:59:50 39.0978 28.1597 10.1 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:53:55 39.1763 28.1958 10.8 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:35:55 39.1875 28.2340 8.9 -.- 2.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:19:26 39.6448 27.5197 15.3 -.- 1.2 -.- AKBAS-BALYA (BALIKESIR)
03:15:21 39.2235 28.1015 9.1 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:11 39.2572 28.0482 9.2 -.- 1.5 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:03:11 39.1757 28.1655 9.2 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:59:37 39.1742 26.8128 3.2 -.- 2.1 -.- SALIHLER-DIKILI (IZMIR)
02:55:12 39.1827 28.2497 8.3 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:54:24 35.6977 31.4870 9.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
02:51:55 39.1817 28.1213 5.0 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:54 39.1858 28.2390 12.4 -.- 2.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:25 38.0560 37.9028 9.0 -.- 1.2 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:08:56 39.2065 28.1820 7.6 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:04:32 36.8907 29.0017 7.9 -.- 1.7 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
01:47:46 37.8417 26.8625 6.4 -.- 3.5 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:29:53 39.1935 28.2005 10.8 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:25:39 39.2060 28.2568 8.7 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:15:15 39.1560 28.1447 10.4 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:49:42 39.1435 28.1175 18.7 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:47:08 39.1617 28.1987 11.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)