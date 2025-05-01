Son dakika depremler! Kütahya'da deprem mi oldu? 1 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 08:58

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:52

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.38 sıralarında merkezi Kütahya, Simav olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Verilere göre; deprem, 10.66 kilometre altında meydana geldi.

1 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:50:49 40.8568 28.3578 10.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

07:16:06 36.5697 28.1355 15.2 -.- 1.5 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)

07:02:22 39.2552 28.9867 6.7 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

06:41:57 35.8795 31.3587 20.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

05:22:28 38.1997 39.0715 5.7 -.- 1.3 -.- KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA)

04:37:28 39.0540 28.6243 14.0 -.- 1.4 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA)

04:31:32 39.7960 41.9815 5.0 -.- 1.8 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM)

04:22:30 35.6303 26.0680 12.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

04:18:48 39.2392 29.0102 14.7 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:13:39 37.0095 27.6657 7.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

04:09:06 38.4435 37.4177 11.6 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

03:41:39 39.2177 28.9898 11.3 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

03:33:16 35.7750 25.4872 13.7 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

03:20:37 38.4283 37.4848 6.3 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

03:16:02 39.2352 29.0110 15.3 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:04:08 38.1393 37.7805 9.9 -.- 1.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:00:33 38.2023 38.6883 4.1 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)

02:55:23 39.2447 29.0122 13.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

02:48:09 36.9998 27.6547 6.5 -.- 4.0 3.9 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

02:40:00 39.2375 29.0142 13.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

02:35:48 39.2423 29.0023 5.4 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

02:27:40 39.2398 28.9933 7.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

02:11:23 40.8388 28.8493 15.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

02:02:37 38.1642 36.6092 5.9 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:58:53 38.9922 28.1903 13.8 -.- 1.5 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA)

01:43:51 39.2377 29.0208 11.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:35:24 38.2935 38.6002 20.3 -.- 1.3 -.- PELITLI-(MALATYA)

01:26:56 39.2447 28.9875 6.7 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:17:17 39.2520 28.9848 11.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:09:28 38.2775 38.5890 6.4 -.- 2.8 -.- TANISIK-(MALATYA)

00:45:55 39.2555 28.9627 11.7 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)