Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 25 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 (MW) olarak ölçüldü. Söz konusu sarsıntı, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.22'de meydana geldi.

AFAD yetkilileri, depremin derinliğini ise 9.13 kilometre olarak kamuoyu ile paylaştı.

25 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:51:52 37.8618 26.8875 5.4 -.- 3.4 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:57:02 38.7070 37.2363 16.2 -.- 1.9 -.- GURUN (SIVAS)

06:32:14 38.4645 31.8243 8.9 -.- 1.2 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

06:28:30 36.9377 29.3132 5.0 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

05:29:38 39.2333 28.9245 16.2 -.- 0.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

05:19:43 38.2560 37.7740 11.8 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

05:03:21 38.3098 37.8338 17.5 -.- 1.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

04:49:45 38.0005 36.3265 5.0 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:19:41 38.7478 23.4375 9.2 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN

04:08:22 35.5635 26.3912 13.7 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI

03:55:59 39.1058 28.1440 13.2 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:32:51 38.1148 38.3812 12.3 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

03:12:36 37.3457 36.4993 10.0 -.- 1.5 -.- YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)

03:06:05 40.7842 27.5560 12.2 -.- 1.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

02:55:48 38.0648 37.4407 16.4 -.- 1.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:49:25 36.8917 30.4717 5.6 -.- 2.0 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)

02:47:57 37.8385 36.0488 9.9 -.- 1.5 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

02:26:36 35.4810 32.6993 18.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

02:22:51 40.1257 41.3875 17.4 -.- 1.9 -.- SOGUTYANI-YAKUTIYE (ERZURUM)

02:09:44 40.8028 42.7820 5.0 -.- 2.0 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN)

01:56:45 38.7538 36.5633 5.0 -.- 2.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

01:37:42 38.9942 42.8082 13.2 -.- 1.7 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)

01:28:46 37.2058 28.3987 9.7 -.- 2.4 -.- MUGLA (MUGLA)

01:09:09 38.1387 36.6178 5.0 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)