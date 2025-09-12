Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 09:25:00
Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 12 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul, İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 12 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

12 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.09.12 08:45:53  -.-  1.7  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                        

2025.09.12 08:39:41 -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.09.12 08:38:44 -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

2025.09.12 08:34:08 -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.09.12 08:27:14  -.-  2.9  -.-   YESILHISAR (KAYSERI)                           

2025.09.12 08:18:39 -.-  2.9  -.-   MADENDERE-REFAHIYE (ERZINCAN)                  

2025.09.12 07:52:59 -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.09.12 07:31:04 -.-  1.7  -.-   H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)             

2025.09.12 07:04:02 -.-  1.7  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 18.56'da yaşandığını bildirdi.

