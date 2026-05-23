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Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.05.2026 09:13:00
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Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

23 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.23 08:46:21  40.5990   35.9192        5.0      -.-  1.7  -.-   KALEKOY-(AMASYA)                                  

2026.05.23 08:28:00  38.2675   38.6087        7.1      -.-  1.9  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 

2026.05.23 08:23:27  39.1863   29.0087       10.4      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.05.23 06:46:23  39.1243   29.3367       10.6      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)                       

2026.05.23 06:06:46  38.0888   37.8267       22.0      -.-  1.2  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

2026.05.23 06:01:00  37.0527   29.0068        7.8      -.-  1.6  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          

2026.05.23 05:29:50  38.4155   31.6933        5.4      -.-  2.3  -.-   COGURLU-TUZLUKCU (KONYA)                          

2026.05.23 05:24:55  39.2348   28.8057        5.0      -.-  0.9  -.-   EFIR-SIMAV (KUTAHYA)                              

2026.05.23 05:17:21  36.9313   29.3930        4.6      -.-  1.5  -.-   ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)                      

2026.05.23 05:16:59  38.2665   37.6942       12.8      -.-  1.3  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

2026.05.23 05:06:48  36.9123   29.1005       14.9      -.-  1.3  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.23 04:59:13  39.1770   28.2260       13.3      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.05.23 04:50:50  38.3622   28.3618       18.5      -.-  1.4  -.-   HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA)                   

2026.05.23 04:45:17  39.1268   29.3348        8.5      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)                       

2026.05.23 04:34:23  39.2070   27.7687        7.9      -.-  1.6  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                           

2026.05.23 04:14:10  39.3482   34.3002        9.8      -.-  1.4  -.-   KULHUYUK-BOZTEPE (KIRSEHIR)                       

2026.05.23 04:08:57  37.5322   32.3497        4.9      -.-  1.6  -.-   CATOREN-AKOREN (KONYA)                            

2026.05.23 03:57:22  38.5278   39.5638        7.7      -.-  1.9  -.-   GEZIN-MADEN (ELAZIG)                              

2026.05.23 03:49:21  39.7157   25.6420        9.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.23 03:46:53  39.7168   25.6043        6.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.23 03:37:07  40.7950   28.7305        3.4      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2026.05.23 03:23:28  38.5855   39.4567        8.4      -.-  1.5  -.-   KOCKALE-(ELAZIG)                                  

2026.05.23 03:16:59  37.1922   28.4878       12.6      -.-  1.2  -.-   YARAS-(MUGLA)                                     

2026.05.23 02:53:41  38.0577   36.6622        8.5      -.-  1.0  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.05.23 02:43:24  38.7898   37.2967        5.0      -.-  2.1  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           

2026.05.23 02:34:14  39.5755   26.1620       10.3      -.-  1.3  -.-   TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)                         

2026.05.23 02:28:39  39.4637   25.9458        8.8      -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

2026.05.23 02:20:40  39.1738   28.9508       11.0      -.-  1.3  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

2026.05.23 02:15:28  36.3493   28.3427       31.0      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           

2026.05.23 02:09:47  39.5613   26.2062       14.3      -.-  1.2  -.-   CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                        

2026.05.23 02:06:23  37.7475   36.6072        7.6      -.-  1.4  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.05.23 01:55:57  39.4557   25.9293       14.9      -.-  1.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

2026.05.23 01:49:38  39.2588   28.0737       18.8      -.-  1.0  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.05.23 01:36:03  40.1782   31.7517        7.9      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2026.05.23 01:33:29  39.2033   28.0327       13.4      -.-  1.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.05.23 00:58:59  37.7573   36.5812        5.0      -.-  1.6  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.05.23 00:58:37  38.0113   36.5542        5.3      -.-  1.5  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

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