Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Muğla'nın Datça ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
23 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.05.23 08:46:21 40.5990 35.9192 5.0 -.- 1.7 -.- KALEKOY-(AMASYA)
2026.05.23 08:28:00 38.2675 38.6087 7.1 -.- 1.9 -.- PELITLI-(MALATYA)
2026.05.23 08:23:27 39.1863 29.0087 10.4 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.23 06:46:23 39.1243 29.3367 10.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)
2026.05.23 06:06:46 38.0888 37.8267 22.0 -.- 1.2 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.05.23 06:01:00 37.0527 29.0068 7.8 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.05.23 05:29:50 38.4155 31.6933 5.4 -.- 2.3 -.- COGURLU-TUZLUKCU (KONYA)
2026.05.23 05:24:55 39.2348 28.8057 5.0 -.- 0.9 -.- EFIR-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.23 05:17:21 36.9313 29.3930 4.6 -.- 1.5 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
2026.05.23 05:16:59 38.2665 37.6942 12.8 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2026.05.23 05:06:48 36.9123 29.1005 14.9 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.23 04:59:13 39.1770 28.2260 13.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.23 04:50:50 38.3622 28.3618 18.5 -.- 1.4 -.- HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA)
2026.05.23 04:45:17 39.1268 29.3348 8.5 -.- 1.7 -.- DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)
2026.05.23 04:34:23 39.2070 27.7687 7.9 -.- 1.6 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)
2026.05.23 04:14:10 39.3482 34.3002 9.8 -.- 1.4 -.- KULHUYUK-BOZTEPE (KIRSEHIR)
2026.05.23 04:08:57 37.5322 32.3497 4.9 -.- 1.6 -.- CATOREN-AKOREN (KONYA)
2026.05.23 03:57:22 38.5278 39.5638 7.7 -.- 1.9 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG)
2026.05.23 03:49:21 39.7157 25.6420 9.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2026.05.23 03:46:53 39.7168 25.6043 6.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2026.05.23 03:37:07 40.7950 28.7305 3.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2026.05.23 03:23:28 38.5855 39.4567 8.4 -.- 1.5 -.- KOCKALE-(ELAZIG)
2026.05.23 03:16:59 37.1922 28.4878 12.6 -.- 1.2 -.- YARAS-(MUGLA)
2026.05.23 02:53:41 38.0577 36.6622 8.5 -.- 1.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.23 02:43:24 38.7898 37.2967 5.0 -.- 2.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)
2026.05.23 02:34:14 39.5755 26.1620 10.3 -.- 1.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.05.23 02:28:39 39.4637 25.9458 8.8 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.05.23 02:20:40 39.1738 28.9508 11.0 -.- 1.3 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.23 02:15:28 36.3493 28.3427 31.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
2026.05.23 02:09:47 39.5613 26.2062 14.3 -.- 1.2 -.- CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.05.23 02:06:23 37.7475 36.6072 7.6 -.- 1.4 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.23 01:55:57 39.4557 25.9293 14.9 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.05.23 01:49:38 39.2588 28.0737 18.8 -.- 1.0 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.23 01:36:03 40.1782 31.7517 7.9 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.05.23 01:33:29 39.2033 28.0327 13.4 -.- 1.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.23 00:58:59 37.7573 36.5812 5.0 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.23 00:58:37 38.0113 36.5542 5.3 -.- 1.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)