Son Dakika... Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı!
Son dakika haberi... Dilan Polat ve Engin Polat, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. "Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
8.10.2025 07:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
