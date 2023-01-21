Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e tepki

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 21:30

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 21:59

İsveç'te, Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik protestolar sürüyor.

Başkent Stockholm'de toplanan gösterciler, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.

Protestocuların, Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer kuklanın eline bayrak tutturdukları görüldü.

Polis eşliğinde gösteri yapan protestocular, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stockholm'de Türkiye karşıtı eylemler dolayısıyla İsveç'e tepki gösterdi.

Bakanlıktan bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İsveç’in başkenti Stokholm’de bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç’in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir.

Üçlü Ahitname’deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç’ten, Üçlü Ahitname’deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."