Son Dakika... Dışişleri'nden 'Madleen' açıklaması: 'Vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın İsrail'den ayrılması öngörülmektedir'

Uluslararası sularında Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail güçlerinin baskın yaparak alıkoyduğu "Madleen" yelkenlisinde bulunan 12 aktivist İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gemide bulunan Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılması bekleniyor.

Bakanlık kaynakları, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin gemideki vatandaşlar ve avukatları ile temas halinde olduğunu, aynı gemide bulunan Yasemin Açar’ın durumunun da yakından takip edildiğini bildirdi.

Gemideki vatandaşların ailelerine de düzenli olarak bilgi akışı sağlandığı kaydedildi.