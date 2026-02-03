Son dakika... Diyarbakır'dan acı haber: 21 Ocak'tan bu yana kayıp olan Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı (45) arama çalışmaları 13'üncü günde son buldu.
21 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.
303 kişi, 11 dron, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile zorlu arazi koşullarında Nimet Kılıç’ı arama çalışmaları sürdü.
GÜNLERDİR ARANIYORDU
21 Ocak'tan beri kayıp olan Kılıç'ın bugün cansız bedeni bulundu.