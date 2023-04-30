Son Dakika: Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Düzce'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 07:16
Son Dakika: Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

AFAD, Düzce'de 3,5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. 

Saat 07.02'de meydana gelen depremin derinliği 5,2 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.


afad Düzce

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler