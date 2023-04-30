Son Dakika: Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Düzce'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Düzce'de 3,5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Saat 07.02'de meydana gelen depremin derinliği 5,2 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
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