Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 21:30
Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
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