Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Ölü ve yaralılar var!
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- 'Arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik'
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Sahneden bozuk düzene gönderme
- Süleyman Soylu, taraftarları tehdit etti