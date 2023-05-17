Son dakika... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.59 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [280.25 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-17
Saat:22:55:58 TSİ
Enlem:35.164 N
Boylam:24.976 E
Derinlik:7.59 km
Detay:https://t.co/IpuqQoE1p3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı