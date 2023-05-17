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Son dakika... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 23:15
Son dakika... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.59 km olarak ölçüldü.


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