Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Son dakika haberi... Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre; Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan habere göre; Ege Denizi Midilli Adası açıklarında saat 09:01'de 3.5 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7.03 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2023
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-11
Saat:09:01:10 TSİ
Enlem:39.371 N
Boylam:26.291 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/ncaCM9sG33@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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