Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika haberi... Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:22
Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem
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Son dakika haberine göre; Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan aktarılan habere göre; Ege Denizi Midilli Adası açıklarında saat 09:01'de 3.5 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 7.03 km olarak açıklandı.



Ege Denizi deprem

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