Son Dakika: Ege'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika açıklaması... Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 21:08
Son Dakika: Ege'de 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Aydın'da peşpeşe deprem meydana geldi.

21:02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Derinlik ise 7.03 olarak aktarıldı. 

21:03'te meydana gelen deprem de 3.6 büyüklüğünde ölçüldü.

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