Son Dakika: Ege'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika açıklaması... Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Aydın'da peşpeşe deprem meydana geldi.
21:02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Derinlik ise 7.03 olarak aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.77 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-01-06
Saat:21:02:52 TSİ
Enlem:37.891 N
Boylam:27.238 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/J0yNq8d3nA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
21:03'te meydana gelen deprem de 3.6 büyüklüğünde ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.61 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-01-06
Saat:21:03:47 TSİ
Enlem:37.895 N
Boylam:27.251 E
Derinlik:7.11 km
Detay:https://t.co/rjXOHiz3gl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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