Pep Guardiola, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:22
Pep Guardiola, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medya hesabından Guardiola'nın yardım çağrısı videosunu paylaşarak, "Omuz Omuza" kampanyasına dikkat çekti. TFF, paylaşımda, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. http://omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin" ifadelerini kullandı.

İspanyol çalıştırıcı ise videoda, "Manchester City adına Türkiye ve Suriye'de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir" şeklinde konuştu.


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