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Son Dakika… Ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu: Ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirildi

Son Dakika… Ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu: Ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirildi

23.07.2025 23:52:00
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Haber Merkezi
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Son Dakika… Ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu: Ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirildi

Yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul’daki evinde ölü bulundu.

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan ekonomist Nazlı Sarp'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Ekol TV'nin aktardığına göre; Nazlı Sarp'ın Bakırköy'deki evine gelen polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Sarp'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sarp'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak.

Edinilen bilgiye göre Nazlı Sarp'tan 2-3 gündür haber alınamıyordu.

Olay yerine gelen savcının Nazlı Sarp'ın ölümünü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği bildirildi.

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