Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi davası' ertelendi!

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'na, Saraçhane'de 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

DAVA ERTELENDİ

İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasına tepki olarak duruşmaya katılmadı. Dava 26 Eylül'e ertelendi.

"DURUŞMA USULSÜZDÜR"

Duruşma öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı. Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."