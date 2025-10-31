Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

31.10.2025 16:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

İBB'nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün gözaltına alınan danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı.

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İbrahim Özkan, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. 10 saat boyunca adliyede tutulan Özkan ifade verdikten sonra serbest kaldı. 

''ÇAĞIRSALAR DA GELİRDİM''

Özkan adliye çıkışında ''Sabah evin kapısına polis memurları girdi. Gayet kibardılar. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra savcı İmamoğlu  ve Fatih Keleş ile ilgili sorular sordu. Ben de başka bir partinin mensubu olarak başkanvekili olduğumu, onlarla mesai arkadaşı olduğumu söyledim. Sonra serbestsiniz dediler. Çağırsalar da gelirdim.'' açıklamasını yaptı. 

 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #gözaltı