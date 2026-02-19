Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma davası'nda yeni gelişme: Avukatları istinafa başvurdu!

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine İmamoğlu’nun avukatları, kararın yürütmesinin durdurulması ve davanın kabulü talebiyle istinafa başvurdu.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart 2025'te iptal edilmişti. İmamoğlu bu kararı Danıştay'a taşımıştı. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava geçen ay İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedilmişti.

Gerekçeli kararda, dava konusu yatay geçişin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan (21.10.1982 tarih ve 17845 sayılı Resmi Gazete) Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 2, 3, 5, 8 ve 11. maddeleri ile sonraki yıllarda yürürlüğe giren mevzuata işaret edilmişti. Kararda İmamoğlu’nun iyi niyetli olmadığı iddia edilmişti.