Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: 'Değişim makamın üzerinde'
Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.
CHP'de 'değişim' tartışmasını başlatan ve adaylık konusundaki tavrı merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kritik açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.
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