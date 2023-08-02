Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: 'Değişim makamın üzerinde'

Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 13:03
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: 'Değişim makamın üzerinde'
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CHP'de 'değişim' tartışmasını başlatan ve adaylık konusundaki tavrı merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kritik açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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