Son Dakika... Elazığ’da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Alacakaya Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada 1 işçinin mahsur kaldığı kaydedilirken; "01.08.2025 tarihinde saat 09:54'de Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı ilk açıklamada, "3 işçi kendi imkanlarıyla göçükten çıktı, 1 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor" dedi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.