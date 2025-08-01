Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip sevk edildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.
İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
1 İŞÇİ İLE TEMAS KURULDU
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da, göçük altındaki 3 işçi kurtarıldığını, göçük altında kalan 1 işçi ile temas kurulduğunu açıkladı.