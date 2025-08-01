Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip sevk edildi

1.08.2025 10:53:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Son Dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

1 İŞÇİ İLE TEMAS KURULDU

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da, göçük altındaki 3 işçi kurtarıldığını, göçük altında kalan 1 işçi ile temas kurulduğunu açıkladı.

İlgili Konular: #Elazığ #göçük